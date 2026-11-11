Thăng Bình lan tỏa kỹ năng an toàn giao thông

Chương trình có sự tham của hơn 200 người dân trên địa bàn xã và 30 tiểu giáo viên tham gia chiến dịch đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Thông qua chương trình, Công an xã Thăng Bình xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn cơ sở; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, trường học và các tổ chức có liên quan; đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

Cán bộ Trạm CSGT Thăng Bình đã tập trung tuyên truyền những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, những hành vi vi phạm thường gặp và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

Đại úy Nguyễn Tấn Quang - Phó Trưởng Công an xã Thăng Bình, hội nghị không chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định pháp luật mà còn hướng dẫn người dân trực tiếp thực hành, nhận diện và xử lý các tình huống giao thông thường gặp; kỹ năng điều khiển phương tiện khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế; kỹ năng phòng tránh điểm mù của xe tải lớn và các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn. Mỗi người dân khi tham gia giao thông an toàn không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ gia đình và cộng đồng. Mỗi kỹ năng được trang bị, mỗi hành vi vi phạm được phòng ngừa, mỗi nguy cơ tai nạn được loại bỏ đều góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn xã Thăng Bình.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, Ban tổ chức đã trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của bản thân.

Hướng tới Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Trạm CSGT Thăng Bình đã trao tặng 15 phần quà đến 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời có nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, đồng thời lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phòng ngừa tai nạn giao thông.

Báo cáo viên còn tập trung thông tin, hướng dẫn và cập nhật một số kiến thức mới liên quan đến lái xe để người tham gia được nắm bắt.

Trực tiếp hướng dẫn người dân các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, nhận diện biển báo, thực hành kiến thức thông qua mô hình sa hình và ứng dụng công nghệ thông tin bằng hình thức quét mã QR để kiểm tra, đánh giá nhận thức.

Công an xã Thăng Bình và Trạm CSGT Thăng Bình khẳng định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ cơ sở.

Thượng tá Trương Hoàng Anh – Trưởng Trạm CSGT Thăng Bình nhấn mạnh mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn; đồng thời phát huy vai trò của các tiểu giáo viên trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, lan tỏa kiến thức và văn hóa giao thông đến cộng đồng dân cư.