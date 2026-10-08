Thăng Bình khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế

Sáng 8-10, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; quán triệt một số chủ trương, quy định mới của Trung ương và xem xét thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 tại xã Thăng Bình.

Theo báo cáo, xã Thăng Bình có địa bàn rộng, yêu cầu về tiến độ ngày càng cao, trong khi một số vị trí còn thiếu nhân lực, nhiều quy định mới tiếp tục được cập nhật. Trong điều kiện đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đối với 16 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết năm 2026, đến cuối tháng 9 có 4 chỉ tiêu đã hoàn thành hoặc vượt mục tiêu, 2 chỉ tiêu đạt một phần, 4 chỉ tiêu đang triển khai cần tập trung cao trong quý 4 và 6 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá cuối năm.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có chuyển biến; đã kết nạp 52/52 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu năm; xét, đề nghị và trao Huy hiệu Đảng cho 163 đồng chí; tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên và triển khai Sổ tay đảng viên điện tử; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Đảng uỷ đạt gần 90%. Trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, tổng thu ngân sách địa phương theo phân cấp lũy kế đạt hơn 500 tỷ đồng, hơn 115% dự toán xã giao; ngân sách xã được hưởng theo phân cấp đạt hơn 470 tỷ đồng, đạt gần 108% dự toán.

Xã Thăng Bình có nhiều chuyển biến tích cực trong kinh tế - xã hội.

Đầu tư công của xã Thăng Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 169 tỷ đồng, đến đầu tháng 10 đã giải ngân gần 111 tỷ đồng, đạt 65,37%. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hơn 10.400 hồ sơ; tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,1%; giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,9%; mức độ hài lòng đạt 99,87%. Quốc phòng, an ninh, nội chính cơ bản được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp được quan tâm.

Ở lĩnh vực an ninh trật tự, Công an xã Thăng Bình cho biết công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã Thăng Bình không ma túy vào năm 2028. Thời gian qua, Công an xã đã triển khai các biện pháp rà soát, quản lý đối tượng, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh triển khai tại 21/21 thôn; tổ chức 15 lượt tuyên truyền đối với thanh thiếu niên trên địa bàn; phát 1.200 tờ rơi, treo 12 áp phích tuyên truyền và thực hiện 50 lượt tuyên truyền lưu động. Việc triển khai tuyên truyền trên toàn bộ 21 thôn giúp mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy và trách nhiệm tham gia phòng, chống ma túy. Việc chú trọng tuyên truyền đối với thanh thiếu niên cũng góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa trong nhóm đối tượng cần được quan tâm.

Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình Nguyễn Xuân Tiến khẳng định, quý IV là giai đoạn tăng tốc về đích, phải tạo ra kết quả cụ thể. Không chỉ tiếp tục triển khai, mà phải hoàn thành; không chỉ có kế hoạch, mà phải có sản phẩm; không chỉ giao việc, mà phải theo đến cùng. Trong đó, địa phương quyết tâm tạo chuyển biến rõ về đầu tư công, thu ngân sách, đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng; quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đối với từng dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình, địa phương cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, người đứng đầu; xây dựng Đảng vững mạnh từ chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm soát quyền lực. Các nghị quyết, quy định mới của Trung ương phải được cụ thể hóa thành yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và thực thi công vụ. Sáu là, tập trung giải quyết các vấn đề nội chính. Theo báo cáo, trong 136 nội dung kiến nghị, phản ánh còn 61 nội dung đang xử lý, trong đó có 40 nội dung quá hạn. Đây là vấn đề cần được tập trung chấn chỉnh kịp thời. Bảy là, nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách hành chính và chuyển đổi số theo hướng thực chất.

Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại hội nghị.

Xã chủ động chăm lo tốt hơn các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nông thôn mới và đời sống Nhân dân; ổn định hoạt động của các trường học sau sắp xếp; rà soát các điều kiện trường chuẩn; duy trì bảo hiểm y tế; nâng tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí; thực hiện đầy đủ chính sách người có công, bảo trợ xã hội và giảm nghèo. Chuẩn bị sớm nhiệm vụ năm 2027 và các mục tiêu giữa nhiệm kỳ. Trong khi tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, các cơ quan phải chủ động chuẩn bị chương trình công tác năm 2027, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và danh mục công trình, dự án.

Thăng Bình cần bám sát quy hoạch chung của thành phố, xã để khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quyết liệt công tác thu ngân sách, trong đó cần thu đúng, đủ và kịp thời; rà soát, theo dõi, chỉ đạo từng chỉ tiêu phát triển kinh tế; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.