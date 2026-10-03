Thăng Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Xã Thăng Bình khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại đại hội. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9/2026 với 25 môn thi đấu. Đoàn thể thao xã Thăng Bình gồm hơn 150 vận động viên, huấn luyện viên, săn sóc viên; tranh tài ở 9 môn: cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, bóng đá nam 11 người, bóng đá futsal nữ, bóng chuyền nữ trong nhà và bóng chuyền nữ bãi biển.

Kết quả, đoàn thể thao xã Thăng Bình giành 1 huy chương Vàng môn bóng chuyền nữ bãi biển, 2 huy chương Bạc ở môn bóng chuyền nữ trong nhà và bóng đá futsal nữ. Chung cuộc, đoàn xếp thứ 36/93 xã, phường tham gia đại hội.

Dịp này, UBND xã Thăng Bình khen thưởng 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào kết quả chung của đoàn thể thao xã tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X, năm 2026.