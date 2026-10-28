Thăng Bình khai quật, lấy mẫu ADN hai mộ nghi là liệt sĩ trong vườn nhà dân

UBND xã Thăng Bình thăm các lực lượng khai quật, lấy mẫu ADN.

Theo ông Tâm, trong khu vườn gia đình có một số ngôi mộ nghi là mộ liệt sĩ chưa được khai quật. Với mong muốn sớm xác định danh tính các liệt sĩ, ông đã báo chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã để tổ chức khai quật, lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác minh.Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số mảnh xương cùng nhiều di vật như băng gạc, vải dù, vải quần áo, tất và mảnh đạn. Sau khi khai quật, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Thăng Bình tiến hành lấy mẫu phục vụ giám định theo quy định.

Hoạt động góp phần đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.