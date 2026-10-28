Thăng Bình khai quật, lấy mẫu ADN 2 mộ liệt sĩ trong vườn nhà dân

Lãnh đạo xã Thăng Bình tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự xã đang thực hiện nhiệm vụ khai quật mộ liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Đình Tâm, trong khu vườn của gia đình từ lâu có một số ngôi mộ nghi là mộ liệt sĩ chưa được khai quật. Với mong muốn sớm xác định danh tính các liệt sĩ, ông đã trình báo chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã để tổ chức khai quật, lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác minh thông tin.

Ghi nhận tại hiện trường, trong 2 ngôi mộ còn sót lại một số mẫu xương cùng nhiều di vật của người lính như băng gạc, vải dù, vải quần áo, tất và mảnh đạn.

Một số di vật còn sót lại trong hai ngôi mộ. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Sau khi hoàn tất khai quật, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Thăng Bình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định, xác minh theo quy định.