Thăng Bình huy động nguồn lực chăm lo người nghèo

Xã Thăng Bình đẩy mạnh “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, xã đã huy động gần 3 tỷ đồng để xây mới 20 căn nhà, sửa chữa 5 căn nhà cho các hộ khó khăn. Cùng với 5 căn nhà được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng hỗ trợ, toàn xã có 30 căn nhà thuộc diện được hỗ trợ xây mới, sửa chữa.

Phát biểu tại chương trình, bà Võ Thị Đoan Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương sự chung tay của Mặt trận, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát đúng đối tượng, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở; quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp công khai, minh bạch, đúng mục đích. Bên cạnh đó, cần quan tâm hỗ trợ sinh kế, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.