Thăng Bình đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả điều hành

Tại chương trình, xã Thăng Bình ra mắt và giới thiệu hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC), các bảng điều khiển số (Dashboard) và mô hình tuyến đường số thông minh. Theo đó, địa phương tập trung giới thiệu tổng quan giao diện, các nhóm chức năng, thông tin phục vụ lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo, điều hành, phạm vi dữ liệu, đối tượng sử dụng và phương thức khai thác các tính năng hiện có; bản đồ số trình diễn trực tiếp các chỉ tiêu, thông tin và lớp dữ liệu đã được kiểm tra; làm rõ cơ quan cung cấp dữ liệu, nguyên tắc cập nhật và giá trị hỗ trợ xử lý công việc; riêng tuyến đường số thông minh được giới thiệu với các nội dung về phạm vi triển khai, hạng mục, tiện ích, phương thức tiếp cận, sử dụng, đồng thời tổ chức trải nghiệm những tính năng đã sẵn sàng.

Chủ tịch UBND xã Thăng Bình Đoàn Thanh Khiết phát biểu tại buổi ra mắt các nền tảng số.

Chủ tịch UBND xã Thăng Bình Đoàn Thanh Khiết cho biết, nền tảng số không chỉ có khả năng tổng hợp, hiển thị thông tin trên các bảng điều khiển trực quan mà quan trọng hơn là hỗ trợ chính quyền nắm bắt chính xác tình hình, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh, theo dõi sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ và đưa ra quyết định trên cơ sở dữ liệu. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời và có hệ thống, hoạt động chỉ đạo, điều hành sẽ từng bước chuyển từ phương thức chủ yếu tiếp nhận báo cáo, xử lý tình huống sang chủ động theo dõi, phân tích, dự báo và kiểm soát kết quả thực hiện.

Các nền tảng số sẽ giúp xã Thăng Bình phục vụ người dân và doanh nghiệp được hiệu quả hơn.

Cùng với đó, bản đồ số và mô hình tuyến đường số thông minh được kỳ vọng góp phần mở rộng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn đời sống, tạo thêm phương thức kết nối, tương tác và tiếp cận thông tin, dịch vụ thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp. “Giá trị thực sự của chuyển đổi số không nằm ở số lượng phần mềm được xây dựng, mà ở mức độ thay đổi trong phương thức làm việc, chất lượng điều hành và hiệu quả phục vụ Nhân dân”, ông Đoàn Thanh Khiết khẳng định.

Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình Nguyễn Xuân Tiến xác định chuyển đổi số không chỉ là thay thế văn bản giấy bằng văn bản điện tử mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy xã đã thành lập Tổ hỗ trợ nghiệp vụ và chuyển đổi số trong công tác Đảng nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức đảng ở cơ sở.

Lãnh đạo UBND thành phố và địa phương thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng số.

Xã cũng đang phát triển các bảng điều khiển số (Dashboard) phục vụ giao ban hằng tuần của Thường trực Đảng ủy với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã; theo dõi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các chỉ tiêu đánh giá KPI đối với người đứng đầu và các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026 của Đảng ủy xã. Đồng thời, địa phương tiếp tục hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh (IOC), các bản đồ số và mô hình tuyến đường số thông minh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của xã Thăng Bình trong triển khai các nền tảng số và mô hình tuyến đường số thông minh. Đồng chí nhấn mạnh, chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo. Việc xây dựng các nền tảng số cần gắn với quá trình đổi mới phương thức quản lý, điều hành, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, chính xác, đồng bộ và có khả năng kết nối, chia sẻ.

Đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương những nỗ lực của xã Thăng Bình.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện các nền tảng số; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong cập nhật, quản lý và sử dụng dữ liệu. Đồng thời, chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số. Qua đó, từng bước đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của chính quyền và đời sống xã hội.