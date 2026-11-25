Việc bàn giao được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57 thành phố Đà Nẵng, nhằm kiện toàn đầu mối tham mưu, điều phối và đôn đốc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời gắn với thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.

Công an xã Thăng Bình tiếp nhận nhiệm vụ.

Tại hội nghị, văn phòng Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 10 tháng đầu năm 2026, đồng thời bàn giao toàn bộ chức năng tham mưu, giúp việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cho Công an xã. Nội dung bàn giao gồm hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh phí và các công việc đang triển khai.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã đã ban hành 3 kế hoạch, 4 quyết định, 5 kết luận và 22 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc. UBND xã ban hành 72 văn bản thuộc thẩm quyền, tập trung vào các nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06 và ứng dụng công nghệ thông tin.

Địa phương hiện duy trì 21 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 21 thôn với 141 thành viên, tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, ứng dụng eTax Mobile, nâng cao kỹ năng số và hỗ trợ hộ kinh doanh hiện diện trên môi trường số.

Đối với 23 mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, có 11 chỉ tiêu đã đạt hoặc hoàn thành, 11 chỉ tiêu đang thực hiện và 1 chỉ tiêu chưa đạt. Trong 16 nhiệm vụ trọng tâm do thành phố giao, có 7 nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc đạt yêu cầu, 9 nhiệm vụ đang triển khai.

Thăng Bình thực hiện việc chuyển giao các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển giao, nhất là công tác tiếp nhận hồ sơ, nắm bắt nhiệm vụ và thay đổi đầu mối tham mưu, phối hợp. Các bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 được triển khai liên tục, thông suốt.

Việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 là bước kiện toàn quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã Thăng Bình, với tinh thần không gián đoạn công việc, không bỏ sót nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm và không chạy theo thành tích hình thức.