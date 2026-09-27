Thắng áp đảo New England Revolution 3-0, Real Salt Lake giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận Real Salt Lake 3-0 New England Revolution: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Real Salt Lake3 - 0New England RevolutionKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Real Salt Lake tiếp đón New England Revolution.

2'Aiden Hezarkhani mở tỷ số chớp nhoáng cho Real Salt Lake

Trận đấu tại Rio Tinto Stadium bùng nổ ngay từ phút thứ 2 khi Aiden Hezarkhani chớp thời cơ lập công, đưa Real Salt Lake vươn lên dẫn New England Revolution 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo lợi thế cực lớn, và nếu giữ vững tỷ số này, Real Salt Lake tạm tính sẽ cầm chắc tấm vé vào vòng 1/16.

13'New England cầm bóng nhiều nhưng bế tắc

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, Real Salt Lake chủ động nhường thế trận khi chỉ cầm bóng 31% - 69% so với New England Revolution. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội khách vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương khi chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (trúng đích 1 - 0), đồng thời đã phạm lỗi 0 - 4 sau gần 15 phút thi đấu.

25'Real Salt Lake chơi thực dụng và hiệu quả

Bước sang phút 25, New England Revolution kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 31% - 69% nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, Real Salt Lake thi đấu rình rập đầy hiệu quả khi dẫn 1-0 và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (4 - 2, trúng đích 2 - 0).

37'New England Revolution nỗ lực tìm bàn gỡ

Dù bị dẫn trước 1-0, New England Revolution vẫn đang miệt mài gia tăng sức ép với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 66% so với 34% của Real Salt Lake. Đội khách cũng tích cực tạo sóng gió khi được hưởng phạt góc 1-3, song hàng thủ của đội chủ nhà vẫn đứng vững nhờ sự tập trung với số pha cứu thua đang là 2-2.

45+2'Carles Gil dính thẻ vàng vì phản ứng trọng tài

Phút 45+2', tiền vệ Carles Gil bên phía New England Revolution phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống mất bình tĩnh này diễn ra ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp trong bối cảnh đội khách vẫn đang bị dẫn 0-1, dù họ kiểm soát bóng tới 62%.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Morgan Guilavogui nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Ngay ở phút 46, tiền đạo Morgan Guilavogui bên phía Real Salt Lake đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang tạm dẫn 1-0 và nếu giữ nguyên tỷ số này, họ sẽ chắc suất vào vòng 1/16.

50'New England Revolution nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 50, New England Revolution đang dồn ép mạnh mẽ với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 37% - 63% cùng lợi thế phạt góc 1 - 5 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Real Salt Lake vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt 1-0 nhờ sự chắc chắn của hàng thủ khi số pha dứt điểm trúng đích của họ vẫn nhỉnh hơn đối thủ với tỷ lệ 3 - 2.

58'New England Revolution điều chỉnh nhân sự

Phút 58, New England Revolution quyết định làm mới đội hình khi tung Cody Baker vào sân thế chỗ Luca Daniel·Langoni. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ khi bị dẫn 0-1, dù nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội trên sân Rio Tinto Stadium.

58'New England Revolution làm mới hàng công

Phút 58, New England Revolution quyết định tăng cường nhân sự khi tung Griffin Yow vào sân thế chỗ Wilson Harris. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và cần thêm sự đột biến để lật ngược tình thế trước một Real Salt Lake đang nắm lợi thế.

61'Joshua Wynder phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 61, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Joshua Wynder bên phía New England Revolution sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang phải nhận liên tiếp các án phạt thẻ khi nỗ lực bám đuổi tỷ số trên sân của Real Salt Lake.

62'Sergi Solans nhân đôi cách biệt cho Real Salt Lake

Phút 62, đón đường kiến tạo từ Noel Caliskan, Sergi Solans dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Salt Lake. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ sân Rio Tinto Stadium gia tăng cách biệt an toàn; nếu giữ nguyên tỷ số này, Real Salt Lake sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

62'New England Revolution nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 62, New England Revolution đang dồn ép mạnh mẽ khi áp đảo về thời lượng cầm bóng 35% - 65% và kiếm được tới 1 - 7 quả phạt góc. Dù đội khách vượt trội về tổng số pha dứt điểm (6 - 10), nhưng Real Salt Lake vẫn đứng vững nhờ sự thực dụng và hiệu quả ở những cú sút trúng đích (4 - 2) để bảo toàn tỷ số 1-0.

68'New England Revolution rút Joshua Wynder khỏi sân

Phút 68, New England Revolution quyết định có sự thay đổi nhân sự khi đưa Javaun Mussenden vào sân thế chỗ Joshua Wynder. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

74'New England dồn ép nhưng bất lực ghi bàn

Bước sang phút 74, New England Revolution đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 65% - 35% và vượt trội ở số quả phạt góc 8 - 1. Dù vậy, Real Salt Lake vẫn đứng vững nhờ sự thực dụng và hiệu quả, bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-0 với 5 cú sút trúng đích so với 3 của đối thủ.

75'Real Salt Lake điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 75, Real Salt Lake thực hiện quyền thay đổi người khi Colin Guske được tung vào sân để thế chỗ Aiden Hezarkhani. Đội chủ nhà đang bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-0, một kết quả đủ giúp họ giữ chắc tấm vé đi tiếp nếu duy trì trọn vẹn đến hết trận.

75'Rafael dính thẻ vàng vì câu giờ

Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Rafael (Real Salt Lake) do lỗi câu giờ. Đang dẫn trước 2-0, đội chủ nhà bắt đầu chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn chiến thắng quan trọng.

80'Sergi Solans nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Salt Lake

Phút 80, đón đường kiến tạo từ Morgan Guilavogui, Sergi Solans dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Salt Lake. Nếu giữ nguyên kết quả cách biệt này, đội chủ nhà sẽ chính thức nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.

86'Real Salt Lake rút Sergi Solans nghỉ ngơi

Phút 86, Real Salt Lake tiến hành thay đổi nhân sự khi Lineker Rodrigues được tung vào sân thế chỗ Sergi Solans. Với cách biệt an toàn dẫn trước 3-0, đội chủ nhà gần như nắm chắc chiến thắng để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

86'New England Revolution làm mới hàng công muộn màng

Phút 86, New England Revolution tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Marcos Zambrano Delgado được tung vào sân thế chỗ Matt Polster. Đang bị dẫn trước 0-3, sự thay đổi này dường như chỉ mang tính chất thử nghiệm đội hình khi trận đấu đã bước vào những phút thi đấu cuối cùng.

86'Diego Fagúndez vào sân thay Carles Gil

Phút 86, New England Revolution quyết định rút Carles Gil ra nghỉ và tung Diego Fagúndez vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3, sự thay đổi này dường như chỉ mang tính chất làm mới đội hình khi trận đấu đã dần trôi về những phút cuối.

86'Real Salt Lake đứng vững trước sức ép

Bước sang phút 86, New England Revolution nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 66% và vượt trội ở phạt góc với tỷ số 1 - 9. Dù tung ra số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 8 - 13, đội khách vẫn bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Real Salt Lake khi đội chủ nhà dẫn chắc 3-0 và có tới 6 cú sút trúng đích so với 4 của đối thủ.

89'Real Salt Lake rút Guilavogui ra nghỉ

Phút 89, Real Salt Lake thực hiện quyền thay đổi người khi Jason Shokalook được tung vào sân thế chỗ Morgan Guilavogui. Với cách biệt an toàn 3-0 khi trận đấu trôi về những phút cuối, đội chủ sân Rio Tinto Stadium hoàn toàn chủ động điều tiết nhịp độ để bảo toàn chiến thắng.

KTKết thúc: Real Salt Lake 3-0 New England Revolution

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 10:32 27/09/2026

Real Salt Lake đang đứng trước áp lực lớn khi chuẩn bị tiếp đón New England Revolution trên sân vận động Rio Tinto vào lúc 08:30 ngày 27/09/2026. Đội chủ nhà cần một kết quả thuận lợi để giải tỏa cơn khát chiến thắng sau chuỗi phong độ nghèo nàn trong thời gian qua.

Áp lực từ chuỗi trận không thắng của Real Salt Lake

Đội chủ sân Rio Tinto đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu hiệu quả. Trong 5 trận gần nhất, Real Salt Lake chỉ giành được vỏn vẹn 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Chuỗi kết quả này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 29 điểm.

Vấn đề lớn nhất của Real Salt Lake lúc này là khả năng duy trì sự tập trung xuyên suốt các thời điểm quan trọng. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu, do đó mục tiêu ngắt mạch không thắng trên sân nhà trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhất đối với họ.

New England Revolution duy trì nhịp độ ổn định

Trái ngược hoàn toàn với sự chật vật của đội chủ nhà, New England Revolution bước vào trận đấu với tinh thần rất hưng phấn. Thống kê 5 trận đấu gần đây cho thấy đội khách giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 trận thua.

Sự ổn định về phong độ mang lại cho New England Revolution sự tự tin lớn dù phải thi đấu xa nhà. Khả năng chuyển đổi trạng thái hiệu quả cùng đà thăng hoa hiện tại giúp họ trở thành thách thức đáng gờm đối với hàng thủ đang lung lay của đối phương.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu

Dù phong độ hiện tại có phần lép vế, Real Salt Lake vẫn sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể từ lịch sử chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, Real Salt Lake giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để New England Revolution vượt qua đúng 1 lần.

Thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ cùng lợi thế sân nhà Rio Tinto sẽ là động lực để Real Salt Lake hướng đến một màn trình diễn khởi sắc. Nếu biết cách phong tỏa những ngòi nổ bên phía New England Revolution và chắt chiu tốt các cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hy vọng vào việc tìm lại niềm vui chiến thắng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)