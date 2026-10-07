'Tháng áo dài Hà Nội' - tôn vinh nét duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Thủ đô
Hoạt động ý nghĩa diễn ra từ ngày 1 đến 20/10/2026, chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).
Diễn ra từ ngày 1 đến 20/10/2026, “Tháng áo dài Hà Nội” là hoạt động ý nghĩa chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).
Chương trình nhằm tôn vinh giá trị văn hóa áo dài, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa nét đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Thủ đô./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thang-ao-dai-ha-noi-ton-vinh-net-duyen-dang-thanh-lich-cua-phu-nu-thu-do-post1140480.vnp