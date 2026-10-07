'Tháng áo dài Hà Nội' - tôn vinh nét duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Thủ đô

Dù vào mùa nước đổ hay mùa lúa chín, cảnh quan ruộng bậc thang đều có những sắc thái riêng, gắn với nghề truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các sản phẩm theo mùa thay vì chỉ khai thác một thời điểm cố định trong năm...