Xã Thăng An trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp năm 2026 cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: HỒNG NĂM

Lãnh đạo Đảng ủy xã khẳng định cuộc thi đã thành công tốt đẹp, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Trong một tuần diễn ra (từ 20 - 27/8), Ban tổ chức tiếp nhận hơn 2.430 bài dự thi. Đáng chú ý, cuộc thi không chỉ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên mà còn nhận được sự hưởng ứng của gần 500 lượt quần chúng nhân dân.

Kết quả này cho thấy nhu cầu tìm hiểu, học tập nghị quyết trong nhân dân, đòi hỏi các cơ quan chuyên môn cần chủ động đa dạng hóa phương thức truyền tải. Qua đó, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyển dịch nhận thức của người dân từ “chấp hành” sang “chủ động thực hiện và giám sát”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc. Trong đó, với thành tích trả lời đúng 20 câu hỏi chỉ trong 18 giây, thí sinh Phan Thị Ngọc Trinh (thôn Lạc Câu) giành giải Nhất cá nhân. Chi bộ và nhân dân thôn Lạc Câu cũng đoạt giải Nhất tập thể.

Đảng ủy xã cũng công bố quyết định khen thưởng đột xuất đối với đảng viên Nguyễn Thị Thu Sương, Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND xã về thành tích xuất sắc tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (đoạt giải Nhất Cụm thi số 6, giải Nhì vòng chung khảo cấp thành phố và giải Khuyến khích khu vực II do Trung ương tổ chức).

Dịp này, Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy xã Thăng An ra mắt mô hình “Tuyên truyền số - Cầu nối ý Đảng, lòng dân”. Mô hình nhằm truyền tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với nhân dân theo tiêu chí “dễ tiếp cận - dễ hiểu - dễ nhớ - dễ thực hiện - dễ lan tỏa”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong kỷ nguyên số.