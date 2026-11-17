Đại diện Sở Nội vụ và lãnh đạo xã Thăng An thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 được triển khai với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Hưởng ứng chủ đề này, xã Thăng An dự kiến tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Toàn xã hiện có 13 nữ cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã; 7/28 lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên là nữ, đạt tỷ lệ 25%. Nhiều phụ nữ đảm nhiệm các vị trí then chốt tại thôn như Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận.

Bên cạnh đó, việc triển khai Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chương trình bảo vệ phụ nữ, trẻ em được địa phương thực hiện với nhiều hình thức thiết thực.

Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao biểu trưng hỗ trợ thường xuyên cho bà Nguyễn Thị Bốn, hội viên phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo tại thôn Phước Long. Mức hỗ trợ 3,6 triệu đồng/năm sẽ được duy trì cho đến khi bà vượt qua khó khăn.

Dịp này, Sở Nội vụ thành phố trao 2 suất quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho đại diện phụ nữ nghèo thường xuyên đau ốm.

UBND xã cùng các đơn vị đồng hành cũng trao 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.