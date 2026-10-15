Thăng An khen thưởng VĐV giành HCV Võ cổ truyền thế giới năm 2026

Xã Thăng An khen thưởng VĐV Trần Quang Vũ.

Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10 tại TP Cervia, tỉnh Ravenna, Italia. Đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế, với sự góp mặt của gần 600 VĐV và đại diện của 45 quốc gia quy tụ tranh tài, giao lưu.

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự với 83 thành viên. TP Đà Nẵng góp mặt với 2 võ sĩ giành HCV. Trong đó, xã Thăng An vinh dự có 1 VĐV là Trần Quang Vũ.