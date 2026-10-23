Thăng An: 17 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đều đạt chuẩn sức khỏe

Tất cả 17 thanh niên tình nguyện nhập ngũ của xã Thăng An đều có kết quả sơ tuyển sức khỏe đạt chuẩn theo quy định. Ảnh: HỒNG NĂM

Trong đợt này, địa phương đã phát lệnh gọi khám sức khỏe đối với 1.085 công dân nam từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (sinh từ ngày 21/2/2002 đến ngày 21/2/2009) và công dân có trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi (sinh từ ngày 21/2/2000 đến ngày 21/2/2009) chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đáng chú ý, trong đợt khám sơ tuyển lần này, 17 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027 đều đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

Kết quả sơ tuyển là cơ sở quan trọng để xã Thăng An tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu và chất lượng được giao.

Được biết, trong đợt giao quân năm 2026, xã Thăng An đã bàn giao 91 thanh niên về các đơn vị nhận quân, bảo đảm chất lượng, không có trường hợp bị loại trả do lý do sức khỏe, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.