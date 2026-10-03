Tháng 9, xuất siêu trở lại với mức 1,27 tỷ USD

Cán cân thương mại tháng 9 thặng dư trở lại sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu, với mức xuất siêu 1,27 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%; nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Riêng trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 59,48 tỷ USD; tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước.

Quý III/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 167,85 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17,0% so với quý II/2026. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 9 tháng qua, 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, trong số đó có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,7%.

Về nhập khẩu hàng hóa, tháng 9 đạt 58,21 tỷ USD, tăng 6,0% so với tháng trước; quý III/2026 đạt 170,33 tỷ USD; 09 tháng đạt 453,72 tỷ USD, trong đó có 45 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 94,5% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 6 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,1%).

Từ đầu năm đến nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 140,0 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 187,34 tỷ USD. Xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 122,62 tỷ USD tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 36,06 tỷ USD, tăng 25,3%; xuất siêu sang Nhật Bản 2,65 tỷ USD, tăng 85,9%./.