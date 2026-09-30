Tháng 9: Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36%

Cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở Bộ KH-CN. Ảnh: TRẦN BÌNH

Báo cáo của Bộ KH-CN cho biết, trong tháng 9, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%; doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025 và lũy kế 9 tháng ước đạt gần 5,4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ.

Đến ngày 15-9, số tên miền quốc gia “.vn” duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 7 toàn cầu. Trong tháng 9, Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ KH-CN) đã tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính kết luận cuộc họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Kết luận cuộc họp báo, Thứ trưởng Trần Trung Tính cho biết, trong tháng 10, Bộ KH-CN sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung 5 nghị định quy định chi tiết Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ KH-CN sẽ đẩy nhanh phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện; hoàn thành thẩm định hồ sơ còn lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí và ký hợp đồng...

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính phát biểu tại cuộc họp báo. Video: TRẦN BÌNH

Bộ KHCN cũng sẽ tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập lõm sóng hoặc sóng yếu; tiếp tục thúc đẩy IPv6/IPv6-only, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; nghiên cứu kết hợp trạm BTS với giải pháp vệ tinh tạm thời tại khu vực đặc biệt khó khăn...

Bộ KH-CN sẽ tiếp tục triển khai Kết luận số 51-KL/TW và Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; tổ chức triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28-8-2026, tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và ứng dụng AI; nâng cao năng lực hạ tầng chất lượng quốc gia...