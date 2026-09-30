Tháng 9: Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36%
Sáng 30-9, tại Hà Nội, Bộ KH-CN tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Trung Tính, thông tin về những kết quả nổi bật của ngành và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Báo cáo của Bộ KH-CN cho biết, trong tháng 9, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%; doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025 và lũy kế 9 tháng ước đạt gần 5,4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ.
Đến ngày 15-9, số tên miền quốc gia “.vn” duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 7 toàn cầu. Trong tháng 9, Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ KH-CN) đã tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.
Kết luận cuộc họp báo, Thứ trưởng Trần Trung Tính cho biết, trong tháng 10, Bộ KH-CN sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung 5 nghị định quy định chi tiết Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bộ KH-CN sẽ đẩy nhanh phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện; hoàn thành thẩm định hồ sơ còn lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí và ký hợp đồng...
Bộ KHCN cũng sẽ tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập lõm sóng hoặc sóng yếu; tiếp tục thúc đẩy IPv6/IPv6-only, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; nghiên cứu kết hợp trạm BTS với giải pháp vệ tinh tạm thời tại khu vực đặc biệt khó khăn...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thang-9-doanh-thu-nganh-cong-nghiep-cong-nghe-uoc-dat-770766-ty-dong-tang-36-post874185.html