Tháng 9, doanh thu công nghiệp công nghệ số tăng 36% so với cùng kỳ

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính chủ trì họp báo thường kỳ tháng 9. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sáng 30/9, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9. Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính chủ trì họp báo.

Theo số liệu Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại họp báo, trong tháng 9/2026 đã ghi nhận 3.131 công bố quốc tế của Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus. Tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) từ ngày khai trương đến nay (từ năm 2020 đến 15/9/2026) đạt 4,86 tỷ giao dịch.

Số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 9/2026 là 34,575 triệu chứng thư chữ ký số; tỷ lệ dân số trưởng thành (15-65 tuổi) có chữ ký số đạt: 49,96% (34,575 triệu dân/ 69,2 triệu dân).

Tháng 9/2026, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%.

Đến ngày 15/9/2026, số tên miền quốc gia “.vn” duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 7 toàn cầu.

Tháng 9/2026, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng 9/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho biết, trong tháng 10, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung hoàn thiện 4 dự án Luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đẩy nhanh phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện; hoàn thành thẩm định hồ sơ còn lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí và ký hợp đồng. Tiếp tục phân loại, tích hợp 160 đề xuất của địa phương, ưu tiên hình thành nhiệm vụ có phạm vi dùng chung, liên vùng, có sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, địa chỉ ứng dụng và khả năng huy động nguồn lực rõ ràng.

Triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; tiếp tục tái cấu trúc các chương trình khoa học-công nghệ quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, làm rõ phạm vi, tiêu chí lựa chọn nhiệm vụ, cơ chế quản lý và phương án chuyển tiếp, không làm gián đoạn nhiệm vụ đang thực hiện.

Hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày; tiếp tục làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng dẫn Khung kiến trúc số cấp bộ/cấp tỉnh; mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công vụ gắn với yêu cầu an toàn, chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng và khả năng nhân rộng.

Tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập lõm sóng hoặc sóng yếu; tiếp tục thúc đẩy IPv6/IPv6-only, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; nghiên cứu kết hợp trạm BTS với giải pháp vệ tinh tạm thời tại khu vực đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục triển khai Kết luận số 51-KL/TW và Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; tổ chức triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026, tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); nâng cao năng lực hạ tầng chất lượng quốc gia; hoàn thiện cơ sở pháp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn và Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ nguồn, nghiên cứu chung, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao.