Tháng 9/2026, Phú Thọ xuất siêu khoảng 2 tỷ USD

Công nhân Công ty CNC Tech kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí chính xác sau gia công.

Lũy kế 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 50,9 tỷ USD, bằng 128% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 65,7 tỷ USD, gấp gần 1,7 lần cùng kỳ. Nhờ kết quả của tháng 9, mức nhập siêu lũy kế giảm còn khoảng 14,8 tỷ USD.

Phần lớn hàng hóa nhập khẩu là máy móc, linh kiện và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Quy mô nhập khẩu lớn phản ánh nhu cầu đầu vào của các doanh nghiệp công nghiệp, nhất là nhóm điện tử, máy tính, ô tô và công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, nguồn cung linh kiện phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài khiến hoạt động sản xuất dễ chịu tác động từ biến động chuỗi cung ứng, chi phí vận chuyển và tỷ giá.

Sản phẩm gốm sứ được tập kết tại kho Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH trước khi đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiện chiếm khoảng 81% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Cơ cấu này đóng góp lớn vào kết quả xuất khẩu nhưng cũng đặt ra yêu cầu nâng tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng khả năng cung ứng nguyên liệu, linh kiện tại chỗ.

Qua làm việc với 9 doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn, Tổ công tác liên ngành của tỉnh xác định các vướng mắc chủ yếu liên quan đến biến động đơn hàng, giá nguyên vật liệu và chi phí logistics, thiếu lao động, hạ tầng khu công nghiệp cùng một số thủ tục về thuế, hải quan và cấp phép chuyên ngành. Sở Công Thương tiếp tục phối hợp xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; tổng hợp những kiến nghị liên ngành hoặc vượt thẩm quyền để báo cáo UBND tỉnh, đề nghị cơ quan Trung ương xem xét.

Cùng với quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang hoạt động, tỉnh tập trung đẩy nhanh các dự án công nghiệp mới, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định đơn hàng và mở rộng sản xuất. Đây là điều kiện để duy trì đà xuất khẩu, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu và khu vực doanh nghiệp FDI.