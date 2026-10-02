Tháng 9/2026: Chỉ số PMI đạt 51,9 điểm, ngành sản xuất tiếp tục được cải thiện
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được duy trì ở ngưỡng trên 50 điểm, đạt 51,9 điểm, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất cải thiện ở mức nhẹ hơn vào thời điểm cuối quý 3.
Tháng 9/2026, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được duy trì ở ngưỡng trên 50 điểm, đạt 51,9 điểm, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất cải thiện ở mức nhẹ hơn vào thời điểm cuối quý 3.
Tuy nhiên, các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong suốt 15 tháng qua./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thang-92026-chi-so-pmi-dat-519-diem-nganh-san-xuat-tiep-tuc-duoc-cai-thien-post1139547.vnp