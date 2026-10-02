Tháng 9/2026: Chỉ số PMI đạt 51,9 điểm, ngành sản xuất tiếp tục được cải thiện

Tháng 9/2026, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được duy trì ở ngưỡng trên 50 điểm, đạt 51,9 điểm, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất cải thiện ở mức nhẹ hơn vào thời điểm cuối quý 3.

Tuy nhiên, các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong suốt 15 tháng qua./.