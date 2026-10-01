Thắng 9-2, Indonesia giật vé của Malaysia vào chung kết đầy khó tin

Trước lượt trận cuối bảng A, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm nhưng Malaysia xếp trên nhờ hiệu số +3, trong khi Indonesia có hiệu số +2. Singapore đứng thứ ba với 3 điểm, còn Bangladesh chưa có điểm nào.

Cuộc đua vì thế được đẩy lên cao trào. Malaysia gặp Singapore, còn Indonesia đối đầu Bangladesh. Chỉ một trong 3 đội Malaysia, Indonesia và Singapore có thể giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào chung kết.

Indonesia đã tạo nên màn ngược dòng khó tin nhất FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó vào chung kết đầy ngoạn mục. Ảnh: ASEAN United FC

Indonesia nhanh chóng tạo ra lợi thế khổng lồ trước Bangladesh. Sau 45 phút, đội chủ nhà dẫn tới 6-1, trong đó tiền đạo trẻ Mitchell Baker gây ấn tượng mạnh với 4 bàn thắng. Cùng thời điểm, Malaysia cũng dẫn Singapore 2-0.

Tưởng như Indonesia đã tiến rất gần tấm vé chung kết, nhưng mọi chuyện bất ngờ trở nên căng thẳng trong hiệp hai. Indonesia không thể tiếp tục gia tăng cách biệt. Phải đến phút 90, Ole Romeny mới thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Luke Vickery dứt điểm, nâng tỷ số lên 7-1.

Vấn đề nằm ở chỗ Malaysia cũng không dừng lại. “Hổ Malaya” nâng tỷ số lên 6-0 trước Singapore, qua đó tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua hiệu số.

Ngay sau bàn thắng của Luke Vickery, Bangladesh tiếp tục ghi bàn. Farhaan Ali Wahid lập công ở phút bù giờ thứ hai, rút ngắn tỷ số xuống 2-7.

Lúc này, Indonesia cần thêm hai bàn thắng để vượt Malaysia. Và điều không ai nghĩ tới đã xảy ra. Phút 90+6, Indonesia được hưởng quả đá phạt. Kevin Diks bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Bangladesh, nâng tỷ số lên 8-2. Khoảng cách giữa Indonesia và Malaysia lập tức được thu hẹp về hiệu số.

Indonesia chưa dừng lại. Chỉ khoảng một phút sau, đội chủ nhà tung ra pha phản công sắc bén. Ole Romeny chuyền bóng cho Mitchell Baker dứt điểm, ghi 5 bàn trong trận đấu và đưa Indonesia dẫn Bangladesh 9-2.

Một cuộc đua tưởng như đã an bài bỗng đảo chiều chỉ trong vài phút cuối. Malaysia thắng Singapore 6-0, nhưng Indonesia thắng Bangladesh tới 9-2. Cả hai cùng có 7 điểm và cùng đạt hiệu số +9, nhưng Indonesia ghi được nhiều bàn thắng hơn và vượt lên giành ngôi đầu bảng.

Từ chỗ đứng trước nguy cơ phải nhìn Malaysia vào chung kết, Indonesia đã tạo nên màn bứt tốc ngoạn mục ngay trong những phút cuối. Indonesia sẽ gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.