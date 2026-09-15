Tháng 8/2026: Thêm 273 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

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Cụ thể, trong tháng 8, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 273 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (24 tổ chức và 249 cá nhân).

Ngoài ra, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 68 nhà đầu tư nước ngoài (12 tổ chức và 56 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 10 nhà đầu tư nước ngoài (5 tổ chức và 5 cá nhân).

Như vậy, số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 50.670 mã (6.228 tổ chức và 44.442 cá nhân).

Trước đó, theo thống kê của VSDC, quý II/2026, cơ quan này đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 1.037 nhà đầu tư nước ngoài (gồm 110 tổ chức và 927 cá nhân).