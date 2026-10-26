Thắng 6-3, Kanchanaburi của HLV Park áp sát top đầu

HLV Park Hang-seo dần khẳng định giá trị tại Thái Lan. Ảnh: Kanchanaburi FC

Kanchanaburi Power vừa tạo nên một trận đấu bùng nổ tại Thai League 2 khi đè bẹp Chainat Hornbill với tỷ số đậm đà 6-3. Trải qua 8 vòng đấu, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, mang về 3 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận.

Đáng chú ý, kết quả mỹ mãn này giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc chính thức giảm bớt áp lực nặng nề, xua tan những tranh cãi liên quan đến trọng tài cũng như những chỉ trích về thành tích bị chê thiếu ấn tượng thời gian qua.

Việc ghi tới 6 bàn thắng vào lưới đối thủ cho thấy hàng công của Kanchanaburi đang có màn trình diễn đầy thuyết phục, đồng thời cải thiện vô cùng mạnh mẽ khả năng chuyển hóa cơ hội.

Lúc này, cục diện giải đấu đang mở ra cơ hội bứt phá rõ ràng cho đội bóng. Khoảng cách giữa họ và nhóm dẫn đầu đang cực kỳ sít sao: Kanchanaburi chỉ kém đội đầu bảng 5 điểm, kém đội xếp thứ hai 2 điểm và hai đội xếp ngay phía trên vỏn vẹn 1 điểm.

Từ một bến đỗ chưa có vị trí thực sự nổi bật, họ đang từng bước tiến sâu vào cuộc đua nhóm đầu nhờ chuỗi kết quả ổn định.

Hơn cả một chiến thắng đơn thuần, 3 điểm trọn vẹn này phản ánh đậm nét dấu ấn của HLV Park Hang-seo trong quá trình xây dựng đội bóng.

Ông đang đặt trọng tâm vào việc thiết lập một tập thể đề cao tính kỷ luật, cường độ thi đấu mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết. Những giá trị cốt lõi từng làm nên thành công rực rỡ của ông tại bóng đá Việt Nam tiếp tục được áp dụng linh hoạt vào môi trường mới.

Dù sau 8 vòng đấu, chưa thể khẳng định Kanchanaburi Power đã trở thành ứng viên hàng đầu, nhưng với điểm số hiện tại cùng khoảng cách mong manh với các đội xếp trên, họ hoàn toàn có cơ sở để mơ về một vị trí cao hơn.

Thầy Park đang thực sự đảo ngược tình thế, bắt đầu tạo ra những dấu ấn rõ nét và mở ra một hành trình đầy hứa hẹn tại Thai League 2.