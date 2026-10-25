Thắng 6-0, THPT Quốc Oai nối dài phong độ ấn tượng

Ngày 25-10, THPT Quốc Oai bước vào lượt trận thứ hai bảng A gặp THPT Vinschool Times City

Với chiến thắng ấn tượng 6-2 ở trận ra quân trước đó, THPT Quốc Oai được đánh giá rất cao ở bảng đấu này

Thực tế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo cam đã thể hiện lối chơi tấn công, nóng lòng tìm bàn thắng đầu tiên

Ngay phút thứ 5, THPT Quốc Oai đã được ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Các miếng đánh tấn công hiệu quả giúp đại diện xã Quốc Oai liên tục điền tên lên bảng tỉ số

2-0, 3-0 rồi 4-0...

Đối thủ cũng nỗ lực tìm bàn gỡ

Song THPT Quốc Oai cho thấy sự vượt trội và cả tính chắc chắn trong phòng ngự

Một pha bọc lót, phá bóng giải nguy của cầu thủ THPT Quốc Oai

Thủ môn THPT Quốc Oai có ngày thi đấu khá nhàn nhã

Trong khi hàng công cho thấy sự hiệu quả và hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc

Nếu như hiệp 1 THPT Quốc Oai ghi 2 bàn thì tới hiệp 2, con số bàn thắng tăng gấp đôi

Đáng chú ý, cả 6 bàn thắng của đội bóng áo cam được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau

Nỗ lực được đền đáp bằng chiến thắng đậm

6-0 cũng là tỉ số đậm nhất của ngày thi đấu 25-10

Với hai chiến thắng 6-2 và 6-0, THPT Quốc Oai sớm ghi tên mình vào vào đấu loại trực tiếp, dù còn lượt cuối chưa đấu với THPT Đại Mỗ

Màn khởi đầu ấn tượng giúp THPT Quốc Oai trở thành ứng viên vô địch mùa giải 2026!