Thắng 3-2 kịch tính, Anh cắt mạch 43 trận bất bại của Tây Ban Nha

Anh và Tây Ban Nha đã có trận thư hùng đỉnh cao. Ảnh: EPA

Bước vào lượt trận quyết định tại Riyadh Air Metropolitano, Tây Ban Nha nắm mọi lợi thế với tư cách đội số một thế giới cùng mạch 43 trận bất bại trên mọi đấu trường. Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để thầy trò HLV Luis de la Fuente giữ vững ngôi đầu, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại kéo dài 39 năm tại Madrid. Ngược lại, tuyển Anh của Thomas Tuchel buộc phải ca khúc khải hoàn để đòi lại món nợ thua 2-3 ở lượt đi và lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết.

Với tâm thế không còn gì để mất, Tam Sư nhập cuộc bằng lối chơi pressing tầm cao đầy tốc độ khiến nhà vô địch thế giới hoàn toàn choáng váng. Sự lấn lướt của đội khách thể hiện rõ khi Tây Ban Nha chỉ thực hiện vỏn vẹn 23 đường chuyền trong 10 phút đầu tiên, con số thấp nhất của họ tại sân chơi UEFA Nations League.

Ngay những pha lên bóng đầu tiên, Jude Bellingham và Harry Kane liên tục thử tài phản xạ của thủ thành Unai Simon bằng các pha dứt điểm uy lực. Phải chờ đến nửa sau hiệp một, Tây Ban Nha mới dần lấy lại nhịp độ kiểm soát bóng quen thuộc nhờ những pha đi bóng lắt léo từ Lamine Yamal. Tuy vậy, hàng phòng ngự chặt chẽ của tuyển Anh cùng sự cơ động từ Lewis Hall đã khóa chặt mọi ngả đường vào khung thành James Trafford.

Bước ngoặt của hiệp đấu xuất hiện trước giờ nghỉ khi Elliot Anderson đoạt bóng quyết liệt từ Marc Cucurella rồi chọc khe cho Harry Kane băng xuống buộc Pau Cubarsi phải phạm lỗi trong vòng cấm. Sau ít phút tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Clement Turpin giữ nguyên quyết định phạt đền để thủ quân tuyển Anh lạnh lùng đánh bại Simon, ghi bàn ở trận sân khách thứ bảy liên tiếp.

Ben White giúp Anh dẫn trước 3-0, nhưng trận đấu đã rất đáng xem sau đó. Ảnh: EPA

Không chấp nhận lép vế trên sân nhà, HLV Luis de la Fuente lập tức tung bộ ba Pedri, Fermin Lopez và Dean Huijsen vào sân ngay đầu hiệp hai nhằm tăng cường sức sáng tạo. Thế nhưng, khi những điều chỉnh của La Roja chưa kịp phát huy tác dụng thì hàng thủ áo đỏ lại sụp đổ chớp nhoáng trước sự sắc bén của đối thủ. Từ quả phạt góc chuẩn xác bên cánh phải do Declan Rice thực hiện, trung vệ Ezri Konsa thoát khỏi sự kèm cặp để đánh đầu tung lưới nhân đôi cách biệt ở phút 53.

Cơn ác mộng của đội chủ nhà chưa dừng lại bởi chỉ ít phút sau, Kane cùng Bellingham thực hiện pha phối hợp trung lộ mượt mà trước khi tiền vệ Real Madrid kiến tạo dọn cỗ để Ben White băng lên sút tung nóc lưới. Cách biệt ba bàn ngay tại thủ đô Madrid phản ánh trọn vẹn sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu của thầy trò Tuchel.

Trong thế trận tưởng chừng đã an bài, bước ngoặt tâm lý bất ngờ ập đến khi Anderson kéo ngã Yamal từ phía sau trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 63. Trên chấm 11 mét, Mikel Oyarzabal thực hiện cú sút chân trái hiểm hóc đánh lừa thủ thành Trafford để thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Sức ép khủng khiếp nhanh chóng mang lại thành quả cho La Roja sau tình huống Anthony Gordon để mất bóng tai hại ở khu vực giữa sân. Fermin chớp thời cơ mở bóng để Yamal căng ngang dọn cỗ giúp cầu thủ vào sân thay người Nico Williams dứt điểm đập cột dọc bay vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 vào phút 75.

Anh giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: EPA

Những phút còn lại chứng kiến tuyển Anh lùi sâu đội hình thiết lập khối phòng ngự hai tầng nhằm bảo vệ thành quả mong manh. Giữa lúc hàng thủ áo trắng có dấu hiệu chao đảo, thủ thành trẻ James Trafford trở thành người hùng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước các cú dứt điểm cận thành của Fermin, Yamal và Aymeric Laporte. Bên cạnh đó, pha cản phá lăn xả cuối trận của Ben White cũng góp phần giữ vững chiến thắng lịch sử cho đội khách.

Dù tuyển Tây Ban Nha áp đảo về thế trận ở nửa cuối hiệp hai với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 2,73 so với 2,28 của đối thủ, sự vô duyên của hàng công khiến họ đành chấp nhận trắng tay. Về phía tuyển Anh, bất chấp khoảnh khắc Bellingham tỏ thái độ không hài lòng khi bị rút ra nghỉ cuối trận, đoàn quân của HLV Tuchel vẫn cân bằng kỷ lục 10 chiến thắng sân khách liên tiếp và hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng A3.

Kết quả chung cuộc: Tây Ban Nha 2-3 Anh

Cầu thủ ghi bàn:

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal (65' PĐ), Nico Williams (75')

Anh: Harry Kane (45' PĐ), Ezri Konsa (53'), Ben White (57')

Thẻ đỏ: Elliot Anderson (63')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn