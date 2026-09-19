Thắng 2-0, U.23 Việt Nam tiễn U.23 Philippines rời giải

Thanh Nhàn khai thông bế bắc cho U.23 Việt Nam.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, hiệp 2 HLV thực hiện một loạt thay đổi về nhân sự và phương án tấn công. Nhưng mãi đến phút 74, U.23 Việt Nam mới gặt hái thành quả. Từ đường chuyền vượt tuyến nơi sân nhà của Đức Anh, Thanh Nhàn di chuyển khôn ngoan chích mũi vượt tầm với thủ môn Guimaraes mở tỷ số.

Trước 3 phút khép lại 90 phút thi đấu chính thức, Lê Phát nhận bóng từ Ngọc Mỹ, sút bóng dội xà ngang và cột dọc trước khi lao vào đánh đầu bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam, tăng thêm cơ hội vào tứ kết.

Thua cả 2 trận, U.23 Philippines chính thức bị loại, dù còn một trận đấu thủ tục với U.23 Kuwait.

Ở trận đấu sau đó cùng ngày, U.23 Uzbekistan đánh bại U.23 Kuwait 2-0 qua đó xếp đầu bảng C và giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết. U.23 Việt Nam xếp thứ 2 (4 điểm), U.23 Kuwait xếp thứ 3 (1 điểm), U.23 Philipppines chính thức bị loại.