Thắng 2-0, U.23 Việt Nam tiễn U.23 Philippines rời giải
Trong bối cảnh phải thắng để định đoạt vé đi tiếp, U.23 Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao và kiểm soát thế trận, buộc U.23 Philippines phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Trong thế áp đảo, liên tục cơ hội được tạo ra nhưng Quốc Việt, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ đều kém duyên.
Sau hiệp 1 không có bàn thắng, hiệp 2 HLV thực hiện một loạt thay đổi về nhân sự và phương án tấn công. Nhưng mãi đến phút 74, U.23 Việt Nam mới gặt hái thành quả. Từ đường chuyền vượt tuyến nơi sân nhà của Đức Anh, Thanh Nhàn di chuyển khôn ngoan chích mũi vượt tầm với thủ môn Guimaraes mở tỷ số.
Trước 3 phút khép lại 90 phút thi đấu chính thức, Lê Phát nhận bóng từ Ngọc Mỹ, sút bóng dội xà ngang và cột dọc trước khi lao vào đánh đầu bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam, tăng thêm cơ hội vào tứ kết.
Thua cả 2 trận, U.23 Philippines chính thức bị loại, dù còn một trận đấu thủ tục với U.23 Kuwait.
Ở trận đấu sau đó cùng ngày, U.23 Uzbekistan đánh bại U.23 Kuwait 2-0 qua đó xếp đầu bảng C và giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết. U.23 Việt Nam xếp thứ 2 (4 điểm), U.23 Kuwait xếp thứ 3 (1 điểm), U.23 Philipppines chính thức bị loại.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thang-2-0-u23-viet-nam-tien-u23-philippines-roi-giai-post358163.html