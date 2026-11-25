(ĐN) - Ngày 25-11, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trấn Biên tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố và Đề án giải tỏa các hộ gia đình, cá nhân nuôi thủy sản lồng, bè, ở trên bè trên các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên; đồng thời đối thoại với gần 200 hộ nuôi cá bè trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa bàn phường, nhằm thông tin về chủ trương giải tỏa và các chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng.