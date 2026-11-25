Tháng 12, xã Tam Hưng bàn giao 163/324 ha giải phóng mặt bằng khu đô thị Đa mục tiêu
Xã Tam Hưng dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng những phần diện tích đầu tiên thuộc Dự án Khu đô thị Đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng ngay trong tháng 12 tới. Đây là bước chạy đà quan trọng nhằm xử lý khối lượng giải phóng mặt bằng lên tới gần 324 ha trên địa bàn 7 thôn – chiếm xấp xỉ 54% tổng quỹ đất trên 601 ha của toàn dự án.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thang-12-xa-tam-hung-ban-giao-163-324-ha-giai-phong-mat-bang-khu-do-thi-da-muc-tieu-246261125205359985.htm