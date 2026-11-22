Tà Xùa là một điểm đến khiến khách du lịch yêu thích. (Ảnh: Mai Anh)

Tháng 12, miền Bắc bước vào mùa Đông rõ nét với tiết trời lạnh, khô và đôi khi có sương mù bao phủ những dãy núi. Đây cũng là thời điểm nhiều điểm đến vùng cao trở nên quyến rũ nhờ biển mây bồng bềnh, hoa cải trắng và khung cảnh núi rừng mang vẻ đẹp rất riêng.

Sa Pa (Lào Cai) là một trong những lựa chọn nổi bật cho chuyến du lịch tháng 12 ở miền Bắc. Thị trấn vùng cao hấp dẫn du khách bởi không khí lạnh đặc trưng, những dãy núi chìm trong mây và khung cảnh ruộng bậc thang trải dài trên sườn núi.

Tới đây, du khách có thể chinh phục đỉnh Fansipan, khám phá bản Cát Cát, Tả Van hoặc đơn giản là nhâm nhi một tách cà phê nóng giữa không gian mờ sương mù. Nếu gặp đợt rét sâu, Sa Pa đôi khi còn xuất hiện băng giá hoặc tuyết.

Cách Hà Nội khoảng 200km, Tà Xùa (Sơn La) là điểm đến dành cho những người yêu thích trải nghiệm săn mây. Tháng 12 nằm trong mùa săn mây đẹp ở khu vực này, khi không khí lạnh và điều kiện thời tiết thuận lợi có thể tạo nên những biển mây trắng xóa ôm lấy các dãy núi.

Trong đó, các điểm dừng chân săn mây nổi tiếng được du khách tìm đến nhiều nhất ở khu vực này là “sống lưng khủng long”, mỏm cá heo và những cung đường quanh co giữa rừng núi... Để tăng cơ hội săn được biển mây, du khách nên theo dõi dự báo thời tiết và lựa chọn những ngày có độ ẩm, nhiệt độ phù hợp.

Nếu muốn tìm một không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh hơn, Mộc Châu (Sơn La) là gợi ý đáng cân nhắc. Tháng 12, cao nguyên bước vào mùa hoa cải trắng, những cánh đồng hoa trải dài tạo nên khung cảnh tinh khôi giữa núi đồi.

Đây cũng là thời điểm du khách có thể chiêm ngưỡng hoa mận, hoa đào nở sớm ở một số khu vực hay khám phá đồi chè trái tim, thác Dải Yếm và trải nghiệm văn hóa cùng người dân địa phương.

Khí hậu se lạnh cùng những món ăn đặc trưng của vùng cao khiến hành trình đến Mộc Châu càng thêm phần hấp dẫn.

Một lựa chọn khác là Tuyên Quang (Hà Giang cũ), vùng đất nổi tiếng với những cung đường đèo hùng vĩ và cao nguyên đá Đồng Văn.

Tháng 12, sắc hồng tím của hoa tam giác mạch cuối mùa vẫn có thể xuất hiện ở một số khu vực, đan xen với màu xám của đá tai mèo và những ngôi nhà trình tường cổ kính.

Du khách có thể khám phá đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, phố cổ Đồng Văn và những bản làng của đồng bào dân tộc vùng cao. Thời tiết lạnh khiến hành trình có phần thử thách nhưng cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt.