Tháng 12/2026: Sân bay Long Thành phải đảm bảo an toàn mới bay

Đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai 4 dự án thành phần cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối bằng đường bộ, đường sắt và đường sắt đô thị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với các đơn vị về tiến độ sân bay Long Thành.

Trong đó, dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước như hải quan, công an, cảng vụ… đã được triển khai đồng bộ, cơ bản hoàn thành hạ tầng phục vụ sân bay khi đưa vào khai thác.

Dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, gồm đài kiểm soát không lưu và các trang thiết bị hàng không chuyên dụng, đã hoàn thiện các hạng mục chính.

Dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, có tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn nước rút.

Dự án bao gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Các hạng mục của dự án đang được hoàn thiện, vận hành thử trong tháng 10 và tháng 11. Riêng dự án thành phần 4 đang triển khai, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà báo cáo về tiến độ triển khai 4 dự án thành phần sân bay Long Thành và hạ tầng giao thông kết nối.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (chủ đầu tư dự án thành phần 3) cho biết, dự án thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính.

Trong đó, 12/16 gói thầu cơ bản đáp ứng các điều kiện về tiến độ phục vụ mục tiêu đưa dự án vào thương mại dự kiến từ ngày 24/12/2026.

"ACV sẽ có văn bản báo cáo chính thức lên Chính phủ, đồng thời nội dung này cũng thông tin đến các hãng hàng không để chủ động xây dựng kịch bản khai thác", ông Hùng nói.

Đến nay, 4 gói thầu đã hoàn thành 100% khối lượng công việc gồm gói thầu 6.12 - hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2; gói thầu 3.4 - san nền và thoát nước; gói thầu 5.6 - cọc công trình nhà ga hành khách; gói thầu 2.4 - tường rào ranh giới trong phạm vi 1.810 ha. Bên cạnh đó, 8 gói thầu đang bám sát tiến độ, trong đó nhiều hạng mục trọng điểm đã đạt trên 90% khối lượng.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ và các đơn vị về dự án sân bay Long Thành.

Đặc biệt, 4 gói thầu đang nằm trên đường găng tiến độ, cần tiếp tục tập trung cao độ, huy động bổ sung nguồn lực và tổ chức thi công quyết liệt để không ảnh hưởng đến mục tiêu khai thác tháng 12/2026, bao gồm gói 5.10 (thi công công trình nhà ga hành khách); gói 4.8 (thi công hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật); gói 7.8 (thi công nhà ga hàng hóa số 1) và gói 11.5 (thi công nhà để xe).

Khai thác sân bay Long Thành chia làm nhiều giai đoạn

Theo lãnh đạo ACV, việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác được xây dựng theo nguyên tắc tăng dần quy mô.

Trong giai đoạn 1, từ tháng 12/2026 - 3/2027, nhà ga hành khách sẽ khai thác cánh Tây và khu trung tâm. Sản lượng dự kiến do Vietnam Airlines và Vietjet đăng ký tương đương 6-10% công suất thiết kế, khoảng 20-30 chuyến bay/ngày, tập trung vào các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn. Tổng sản lượng dự kiến tối đa 366 chuyến bay/tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Nhiều hạng mục ở sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh thi công.

Đối với hàng hóa, một phần nhà ga hàng hóa số 1 (CTB1) sẽ phục vụ hàng hóa quốc nội từ ngày 24/12/2026. Từ tháng 1/2027, nhà ga bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ châu Âu và Hoa Kỳ.

Giai đoạn 2, từ tháng 4 - 10/2027, khi Vietnam Airlines và Vietjet tiếp tục mở thêm các đường bay quốc tế đi châu Âu, châu Úc, Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Mỹ và một số đường bay nội địa khác, sản lượng hành khách dự kiến đạt 50% công suất thiết kế.

Cùng thời gian này sẽ hoàn tất thủ tục cấp phép cho toàn bộ hạ tầng. Nhà ga hàng hóa sẽ hoàn tất chạy thử, kết nối các hệ thống lõi như ETV, ASRS, kho lạnh PER và thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ quốc tế RA3 đối với hàng vào EU và TSA đối với hàng vào Hoa Kỳ vào tháng 7/2027.

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Đến giai đoạn 3, từ tháng 10/2027, căn cứ lịch bay mùa đông, sân bay sẽ chính thức khai thác 100% công suất thiết kế với đầy đủ mạng bay quốc tế và nội địa, bao gồm các tuyến vận chuyển hàng hóa đi châu Âu và Hoa Kỳ.

ACV cũng sẽ triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) qua 3 đợt. Đợt 1 diễn ra trong tháng 9 và tháng 10/2026, đợt 2 trong tháng 11/2026 và đợt 3 trong tháng 12/2026. Các đợt diễn tập bao phủ 4 lĩnh vực cốt lõi gồm phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khai thác khu bay; an ninh, an toàn và công nghệ thông tin.

Thông qua các đợt thử nghiệm, ACV sẽ đánh giá rủi ro, xác nhận mức độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước khi sân bay chính thức khai thác. Hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không (FHS) cũng sẽ hoàn tất kiểm tra chạy thử và xin cấp phép của Cục Hàng không trong tháng 11/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Long Thành có vị thế đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và là công trình có ý nghĩa lớn đối với ngành hàng không quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các lực lượng tham gia dự án đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tổng thể dự án đã đạt hơn 80% khối lượng, nhiều gói thầu cơ bản hoàn thành. Một số nhà thầu đã tổ chức thi công quyết liệt, bám sát tiến độ, trong đó có các đơn vị như ACC, Trường Sơn, Vinaconex…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn và thời gian thực hiện không còn nhiều.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công 24/7, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc và từng gói thầu.

Trước ngày 7/10, ACV phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, trong đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc của các nhà thầu, kế hoạch và mốc thời gian hoàn thành toàn bộ dự án. Đồng thời, báo cáo cụ thể phương án khai thác từng phần, các điều kiện cần thiết để tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả.

Các báo cáo phải đi kèm giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ xử lý, qua đó bảo đảm mọi công việc đều có người chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành.

"Thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Các đơn vị phải tăng tốc, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các mốc kế hoạch như cam kết. Không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay", Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu.