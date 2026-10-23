Tháng 12/2026, phải hoàn thành chính sách điện mặt trời và BESS

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027–2030. Trong đó, việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo công văn, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực. Thời hạn hoàn thành được ấn định trong tháng 12/2026.

Bộ Công Thương được giao hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách và hướng dẫn phát triển nhanh hệ thống BESS, cũng trong tháng 12/2026.

Các học viên tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu về hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS sáng 20/10. Ảnh EVN

Chính phủ khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ tại các hộ gia đình, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc. Giải pháp này nhằm giảm phụ tải vào giờ cao điểm, đồng thời nâng cao khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương phải đề xuất giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cho từng địa phương, trong đó xác định số lượng và thời điểm đưa vào vận hành. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Kết quả triển khai sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Đối với hệ thống lưu trữ điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư BESS tại các trạm biến áp và vị trí phù hợp, bảo đảm đưa vào vận hành trong năm 2027.

Việc ấn định thời hạn hoàn thiện chính sách đặt ra yêu cầu đối với các địa phương trong việc xác định nguồn lực hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng và điều kiện triển khai. Đặc biệt, phương án hỗ trợ cần được xem xét đồng thời với các yêu cầu kỹ thuật về đấu nối, an toàn điện và vận hành hệ thống lưu trữ.

Tuy nhiên, Công văn 10790/VPCP-CN mới xác định nhiệm vụ và thời hạn thực hiện, chưa quy định mức hỗ trợ tài chính cụ thể, nguồn ngân sách hay điều kiện để hộ gia đình được hưởng chính sách.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục gia tăng, việc hoàn thiện cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà và BESS được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn cung, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và hỗ trợ mục tiêu bảo đảm cung ứng đủ điện giai đoạn 2027–2030.