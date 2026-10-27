Tháng 11, Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM vận hành cơ chế 3 cấp độ để hút dòng vốn toàn cầu

Thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trương Minh Huy Vũ công bố ngày 27/10 tại phiên chuyên đề “Trung tâm tài chính quốc tế: Làm thế nào để thu hút dòng vốn toàn cầu”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026).

Theo ông Vũ, sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM có thêm dư địa phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, kinh tế biển và logistics. Tuy nhiên, vấn đề then chốt là huy động nguồn lực để khai thác những tiềm năng này.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ tại phiên chuyên đề “Trung tâm tài chính quốc tế: Làm thế nào để thu hút dòng vốn toàn cầu”, trong khuôn khổ AEF 2026.

Việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP HCM và Đà Nẵng được kỳ vọng tạo kênh dẫn vốn vào nền kinh tế thực. Ông Vũ cho biết khung pháp lý của VIFC đã hoàn tất, trong khi Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM (VIFC-HCMC) đã tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên theo mô hình công ty holding.

Trong tháng 11, VIFC-HCMC dự kiến ban hành quy trình và quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư. Theo dự thảo, hoạt động quản lý tài sản và quỹ đầu tư được phân thành ba cấp độ giấy phép, gồm tư vấn và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ riêng lẻ hoặc quỹ chuyên nghiệp; quản lý quỹ đại chúng.

Cơ chế này được thiết kế tương thích với thông lệ tại Singapore, Dubai và Hong Kong, với yêu cầu giám sát phù hợp từng loại hình và mức độ rủi ro, nhằm tạo thuận lợi cho các dòng vốn quốc tế tham gia thị trường.

Ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành VIFC-HCMC, cho biết khoảng 30 bộ quy tắc sẽ lần lượt được ban hành, trước mắt ưu tiên lĩnh vực ngân hàng và quản lý tài sản. Theo ông, sự ổn định và triển vọng tăng trưởng bền vững là những lợi thế giúp Việt Nam thu hút nhà đầu tư.

Nguồn vốn huy động qua VIFC-HCMC được định hướng phục vụ phát triển TP HCM mở rộng và vùng Đông Nam Bộ, tập trung vào công nghiệp, kinh tế biển, logistics, không gian ngầm và không gian vùng trời. Trong khi đó, VIFC tại Đà Nẵng sẽ đóng vai trò khơi thông nguồn lực cho khu vực miền Trung.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cơ chế cấp phép chỉ là bước khởi đầu. Ông Marc Knapper, thành viên tổ tư vấn VIFC-HCMC, đề xuất ưu tiên những định chế có năng lực tài chính lành mạnh, cam kết đầu tư dài hạn và hiện diện thực chất tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital Việt Nam, nhận định VIFC khó cạnh tranh với Singapore hay London bằng ưu đãi thuế. Thay vào đó, lợi thế phải đến từ niềm tin, chi phí giao dịch cạnh tranh và khả năng triển khai các thương vụ cụ thể.

Theo ông Tuấn, sự thiếu minh bạch về thời gian cấp phép dự án là rủi ro lớn bởi nhà đầu tư khó dự tính chi phí và tiến độ. Do đó, những cải thiện thực chất về thủ tục và môi trường giao dịch sẽ có sức thuyết phục hơn các cam kết thu hút vốn chung chung.

Cùng quan điểm, ông Oscar Njuguna, Trưởng ban thành viên Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống quy định rõ ràng, thực thi minh bạch và công bằng. “Nhà đầu tư đến Việt Nam không chỉ vì môi trường kinh doanh mà tìm kiếm những cơ hội kinh doanh rõ ràng”, ông nói.

Theo bảng xếp hạng Trung tâm Tài chính toàn cầu mới nhất của Z/Yen Partners và Viện Phát triển Trung Quốc được dẫn tại diễn đàn, TP HCM tăng 17 bậc, lên vị trí 67 trong 117 đô thị, trở thành trung tâm có tốc độ thăng hạng nhanh thứ hai thế giới.