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Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm mạnh trong tuần vừa qua, một số chỉ số chính đi vào thị trường điều chỉnh, một số đã đi vào thị trường giá xuống (Bear market, giảm hơn 20% từ đỉnh).

Thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/11), hoàn tất một tuần tổn thất nặng nề khi vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic dẫn tới việc nhà đầu tư tranh thủ chốt lời hoặc cắt lỗ thay vì tiếp tục đổ tiền vào cổ phiếu AI nói chung.

Cả tuần, Dow Jones giảm -8%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Nasdaq sụt khoảng -10%, cũng là tuần giảm mạnh nhất của chỉ số này trong hơn 6 năm. S&P 500 giảm -8,6%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất từ tháng 4/2025 – thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động.

Tình trạng giảm điểm mạnh của thị trường trong tuần này đang gây ra mối lo ngại lớn cho các nhà đầu tư từng kỳ vọng rằng kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Nvidia và vụ IPO của Anthropic sẽ khơi lại sự hào hứng đối với giao dịch AI. Sau khi trải qua nhiều biến động do hàng loạt tin tức tiêu cực trong những tuần gần đây, thị trường dường như đang đứng trước ngưỡng cửa của một đợt bán tháo trên diện rộng – giới phân tích nhận định.

Ở trong nước, chỉ số VN-Index giảm 4 phiên liên tiếp, để mất vùng 1.700 điểm, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 10 tuần trở lại đây. Chốt tuần, chỉ số VN-Index giảm -46,14 điểm (-2,66%), xuống 1.688,79 điểm. Nhóm cổ phiếu Midcap cũng đứt mạch tăng 2 tuần liên tiếp khi giảm -3,02%. Trong khi, nhóm Vn30 (-3,15%) đã giảm sang tuần thứ 4 liên tiếp, về vùng thấp nhất kể từ đầu năm. Gây áp lực lên VN-Index trong tuần vừa qua là nhóm cổ phiếu ngân hàng (VCB, VPB, BID, CTG).

Nhận định thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng với quy mô vốn hóa chiếm tới 18,4% trọng số VN-Index, việc nhóm Ngân hàng (gồm VCB, BID, CTG, VPB, TCB, MBB) xuất hiện dấu hiệu “gãy” nền giá tích lũy đang tạo ra rủi ro rất lớn cho toàn bộ cấu trúc thị trường trong ngắn hạn.

Sự “lệch pha” giữa diễn biến của VN-Index và phần còn lại của thị trường tiếp tục tạo ra “ảo giác” tài khoản cho nhà đầu tư: Dù chỉ số chung hiện vẫn nằm cao hơn vùng đáy tháng 7 khoảng 20 điểm (+1,2%), nhưng nếu bóc tách ảnh hưởng của nhóm Vingroup, phần còn lại của thị trường thực chất đã xuyên thủng đáy tháng 7 tới 26 điểm (-1,6%).

Kể từ đầu năm, VN-Index ghi nhận giảm -96 điểm; tuy nhiên, nếu không có lực đỡ từ nhóm Vingroup, mức giảm thực tế của thị trường đã lên tới -209 điểm. Điều này giải thích vì sao dù chỉ số giảm nhẹ, danh mục của đại đa số nhà đầu tư vẫn chịu tổn hại rất nặng nề.

Về mặt lịch sử, giai đoạn cuối năm – đặc biệt là tháng 11 và tháng 12 – thường là một trong những chu kỳ vận động tích cực nhất của thị trường cổ phiếu. Dù luôn tôn trọng yếu tố mùa vụ, lịch sử giao dịch cũng chứng minh rằng đà tăng mang tính chu kỳ vẫn hoàn toàn có thể bị bẻ gãy khi các yếu tố vĩ mô toàn cầu biến động tiêu cực.

Lần này, “cơn gió ngược” đến từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bank Mỹ (Fed). Công cụ thị trường đang đặt cược xác suất 100% cho khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Áp lực thắt chặt tiền tệ duy trì ở mức cao đang trở thành lực cản lớn nhất, có nguy cơ lấn át hoàn toàn hiệu ứng mùa vụ vốn có của thị trường Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, ngưỡng 1.668 điểm được xác định là “chốt chặn” kỹ thuật đặc biệt quan trọng của VN-Index trong ngắn hạn.

Vùng cản thử thách: Mọi nhịp hồi phục kỹ thuật sẽ phải đối mặt với vùng kháng cự mạnh tại 1.720 – 1.730 điểm.

Kịch bản thận trọng: Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng kéo chỉ số đánh mất mốc 1.668 điểm, VN-Index nhiều khả năng sẽ lùi sâu hơn để kiểm tra lại vùng hỗ trợ cứng 1.600 điểm (tương đương đáy tháng 3) nhằm tìm kiếm điểm cân bằng mới.

Trước bối cảnh thanh khoản sụt giảm sâu và hiệu ứng mùa vụ bị đe dọa, ưu tiên số một của nhà đầu tư lúc này là quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng tài khoản ở mức an toàn. Nhà đầu tư nên hạn chế các vị thế đầu cơ rủi ro cao, ưu tiên phân bổ vào các nhóm cổ phiếu Midcap có nền tảng tài chính lành mạnh và mang tính phòng thủ cao như: Sản xuất & Phân phối điện, Bảo hiểm, Dầu khí.