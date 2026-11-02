Tháng 11 thử thách chứng khoán thế giới, nhóm công nghệ còn hấp dẫn?

Hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Mỹ, ngày 28/10/2026. Ảnh: Reuters/Jeenah Moon.

Phố Wall điều chỉnh, cổ phiếu AI trước phép thử lợi nhuận

Tháng 10/2026 khép lại với sự phân hóa đáng kể trên thị trường Mỹ. Nasdaq Composite giảm khoảng 5,2%, S&P 500 mất 1,2%, trong khi Dow Jones tăng 1,5%. Sự khác biệt giữa ba chỉ số phản ánh áp lực bán tập trung ở nhóm công nghệ, trái ngược với diễn biến tương đối tích cực của một số ngành truyền thống.

Trong phiên cuối cùng ngày 30/10, Nasdaq giảm 2,86%, S&P 500 mất 1,82% và Dow Jones giảm 1,09%. Cổ phiếu Intel lao dốc 28,6%, AMD mất 10,9%, Nvidia giảm 4,2%; chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor giảm tới 7,2%.

Những diễn biến này cho thấy kỳ vọng đối với các doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI đang được đánh giá lại.

Nhiều tập đoàn đã dành nguồn lực lớn để xây dựng trung tâm dữ liệu, mua bộ xử lý và mở rộng hạ tầng điện toán. Chi tiêu vốn tăng nhanh có thể tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về thời gian thu hồi vốn.

Nhà đầu tư vì thế quan tâm nhiều hơn đến doanh thu thực tế từ AI, biên lợi nhuận và dòng tiền tự do, thay vì chỉ nhìn vào quy mô các dự án được công bố.

Điều đáng chú ý là bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ chưa suy yếu trên diện rộng. Theo dữ liệu được Reuters tổng hợp, khoảng 82% trong số 299 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã báo cáo kết quả quý III vượt dự báo; tăng trưởng lợi nhuận của nhóm này được ước tính ở mức 31,6%.

Điều đó cho thấy đợt điều chỉnh còn xuất phát từ định giá cao và mức kỳ vọng lớn mà thị trường từng đặt vào cổ phiếu công nghệ.

Tháng 11 vì vậy sẽ là phép thử về chất lượng tăng trưởng. Những doanh nghiệp chứng minh được hiệu quả đầu tư và duy trì lợi nhuận có khả năng thu hút lại dòng vốn. Ngược lại, cổ phiếu có định giá cao nhưng triển vọng dòng tiền thiếu thuyết phục vẫn dễ chịu áp lực bán.

Dòng vốn phân hóa, cơ hội tại châu Âu và châu Á

Dòng tiền quốc tế đang phát đi những tín hiệu đáng chú ý. Theo LSEG Lipper, các quỹ cổ phiếu toàn cầu hút ròng 10,19 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 28/10, đánh dấu tuần thứ sáu liên tiếp ghi nhận vốn vào ròng. Tuy nhiên, quy mô này giảm mạnh so với 25,06 tỷ USD của tuần trước.

Bảng điện tử hiển thị diễn biến chỉ số DAX tại Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt, Đức, ngày 29/10/2026. Ảnh: Reuters.

Trong đó, các quỹ cổ phiếu châu Á thu hút khoảng 9,9 tỷ USD, châu Âu đón thêm 4,54 tỷ USD, còn các quỹ cổ phiếu Mỹ bị rút ròng khoảng 6,65 tỷ USD.

Dữ liệu một tuần chưa đủ xác nhận xu hướng dài hạn, nhưng phản ánh nhu cầu đa dạng hóa danh mục khi thị trường Mỹ chịu sức ép từ nhóm công nghệ.

Tại châu Âu, STOXX 600 đóng cửa phiên 30/10 ở mức 646,75 điểm, giảm 0,36%, song vẫn ghi nhận tháng tăng tốt nhất kể từ tháng 6. Trong khi cổ phiếu công nghệ chịu ảnh hưởng từ diễn biến Phố Wall, một số doanh nghiệp y tế, năng lượng và tiêu dùng được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực.

Bước sang tháng 11, chứng khoán châu Âu sẽ chịu tác động từ triển vọng lãi suất, chi phí đầu vào và khả năng duy trì sức mua. Nhà đầu tư có thể tiếp tục ưu tiên doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán vững, dòng tiền ổn định và khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả.

Ở châu Á, sự phân hóa còn rõ nét hơn. Phiên 30/10, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,12%, KOSPI của Hàn Quốc mất 3,48% do áp lực bán cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Trái lại, Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,46%; Nifty 50 của Ấn Độ tăng 0,51%.

Diễn biến này cho thấy thị trường châu Á không vận động theo một hướng thống nhất.

Nhật Bản nhạy cảm với biến động đồng yen và triển vọng của doanh nghiệp xuất khẩu; Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào chu kỳ bán dẫn và nhu cầu bộ nhớ phục vụ AI. Với Trung Quốc, sức mua trong nước, sản xuất công nghiệp và các biện pháp hỗ trợ kinh tế là những yếu tố cần theo dõi.

Tại Ấn Độ, động lực tiêu dùng và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục có ý nghĩa quan trọng.

Điểm chung của các thị trường là dòng vốn ngày càng có xu hướng chọn lọc theo triển vọng từng ngành, từng doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào mức tăng của các chỉ số lớn.

GLOBAL MARKET MONITOR

Nhịp đập chứng khoán thế giới

Diễn biến các chỉ số chính phiên 30/10/2026

Mỹ 04 chỉ số Châu Âu 04 chỉ số Châu Á 07 chỉ số

Phố Wall chịu áp lực bán mạnh

Đóng cửa 30/10

Giảm Tăng Thay đổi so với phiên trước

−4% −2% 0 +2% +4%

Nasdaq Composite 25.437,00 điểm

Nasdaq: 25.437,00 điểm | Giảm 2,86%

−2,86%

S&P 500 7.580,07 điểm

S&P 500: 7.580,07 điểm | Giảm 1,82%

−1,82%

Russell 2000 2.811,84 điểm

Russell 2000: 2.811,84 điểm | Giảm 1,66%

−1,66%

Dow Jones 51.770,31 điểm

Dow Jones: 51.770,31 điểm | Giảm 1,09%

−1,09%

Chứng khoán châu Âu phân hóa

Đóng cửa 30/10

Giảm Tăng Thay đổi so với phiên trước

−4% −2% 0 +2% +4%

DAX (Đức) 25.818,21 điểm

DAX: 25.818,21 điểm | Giảm 0,85%

−0,85%

STOXX 600 646,75 điểm

STOXX 600: 646,75 điểm | Giảm 0,36%

−0,36%

CAC 40 (Pháp) 7.969,42 điểm

CAC 40: 7.969,42 điểm | Giảm 0,01%

−0,01%

FTSE 100 (Anh) 10.729,78 điểm

FTSE 100: 10.729,78 điểm | Tăng 0,07%

+0,07%

Thị trường châu Á trái chiều

Đóng cửa 30/10

Giảm Tăng Thay đổi so với phiên trước

−4% −2% 0 +2% +4%

KOSPI (Hàn Quốc) 5.730,74 điểm

KOSPI: 5.730,74 điểm | Giảm 3,48%

−3,48%

Nikkei 225 (Nhật Bản) 63.290,11 điểm

Nikkei 225: 63.290,11 điểm | Giảm 2,12%

−2,12%

Shanghai Composite 3.599,02 điểm

Shanghai: 3.599,02 điểm | Giảm 1,44%

−1,44%

CSI 300 (Trung Quốc) 3.985,50 điểm

CSI 300: 3.985,50 điểm | Giảm 1,39%

−1,39%

Hang Seng Hong Kong (Trung Quốc) 23.294,42 điểm

Hang Seng: 23.294,42 điểm | Tăng 1,46%

+1,46%

Nifty 50 (Ấn Độ) 23.053,10 điểm

Nifty 50: 23.053,10 điểm | Tăng 0,51%

+0,51%

ASX 200 (Australia) 8.908,10 điểm

ASX 200: 8.908,10 điểm | Tăng 0,18%

+0,18%

Biểu đồ thể hiện mức biến động theo tỷ lệ phần trăm, cùng thang đo từ −4% đến +4%. Trục giữa là mức 0%. Chạm hoặc rê chuột vào từng chỉ số để xem thông tin chi tiết.

Nguồn dữ liệu: Các sở giao dịch chứng khoán, đơn vị quản lý chỉ số và dữ liệu thị trường phiên 30/10/2026.

Ba yếu tố định hình thị trường tháng 11

Yếu tố đầu tiên là chính sách tiền tệ. Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ biên độ lãi suất điều hành ở mức 3,75 - 4% tại cuộc họp ngày 28/10. Lạm phát vẫn là vấn đề đáng quan tâm khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 3,6% so với cùng kỳ, còn PCE lõi tăng 3,1%.

Nếu số liệu lạm phát và việc làm công bố trong tháng 11 cho thấy áp lực giá giảm dần, kỳ vọng về lãi suất có thể hỗ trợ cổ phiếu.

Ngược lại, lạm phát dai dẳng sẽ khiến lợi suất trái phiếu và chi phí vốn trở thành sức ép, nhất là với các doanh nghiệp tăng trưởng cần đầu tư lớn.

Yếu tố thứ hai là mùa báo cáo kết quả kinh doanh. Với nhóm công nghệ, thị trường sẽ xem xét chặt chẽ mối quan hệ giữa doanh thu AI, chi tiêu vốn và lợi nhuận.

Những doanh nghiệp công bố doanh thu tăng nhưng đồng thời nâng mạnh dự toán đầu tư có thể đối mặt phản ứng thận trọng, nếu không giải thích được thời điểm và khả năng tạo dòng tiền.

Đây là thay đổi đáng chú ý trong cách định giá cổ phiếu công nghệ. Triển vọng tăng trưởng dài hạn vẫn quan trọng, nhưng hiệu quả sử dụng vốn và khả năng tạo lợi nhuận ngày càng có sức nặng trong quyết định đầu tư.

Yếu tố thứ ba là sự dịch chuyển dòng vốn giữa các khu vực và nhóm ngành.

Những ngành có nhu cầu tương đối ổn định, khả năng tạo tiền mặt tốt và mức định giá hợp lý có thể hấp dẫn nhà đầu tư trong giai đoạn biến động. Tuy nhiên, dòng tiền vào châu Âu hoặc châu Á không đồng nghĩa mọi thị trường tại đây sẽ cùng tăng; triển vọng kinh tế và rủi ro tỷ giá vẫn tạo khác biệt lớn.

Trong kịch bản thuận lợi, lạm phát hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu ổn định và lợi nhuận doanh nghiệp duy trì tăng trưởng có thể giúp chứng khoán toàn cầu phục hồi.

Ngược lại, chi phí vốn tăng hoặc triển vọng kinh doanh kém tích cực có thể kéo dài nhịp điều chỉnh, đặc biệt ở các cổ phiếu đã được định giá cao.

Sau tháng 10 phân hóa, câu hỏi quan trọng của tháng 11 không còn đơn thuần là chỉ số nào tăng mạnh nhất, mà là dòng vốn sẽ tìm đến đâu để cân bằng giữa triển vọng lợi nhuận và mức độ rủi ro.

Khả năng duy trì tăng trưởng thực chất, kiểm soát chi phí và tạo dòng tiền sẽ là cơ sở quan trọng để nhận diện những nhóm cổ phiếu có thể dẫn dắt thị trường chứng khoán thế giới trong giai đoạn cuối năm 2026.