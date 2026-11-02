Tháng 11 không khí lạnh yếu, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

Theo số liệu thống kê, trong tháng 10 vừa qua, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 2-3 độ C.

Đáng chú ý, có tới 98 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt mốc lịch sử cùng thời kỳ, trong đó riêng Bắc Bộ có 87 trạm.

Tháng 11, không khí lạnh hoạt động yếu, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm (Ảnh minh họa).

Không chỉ nền nhiệt cao, lượng mưa trong tháng 10 tại nhiều khu vực cũng thấp hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, Bắc Bộ và một số nơi ở cao nguyên Trung Bộ thiếu hụt lượng mưa từ 40-90%.

Theo dự báo, trong tháng 11, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc; trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Cùng với đó, trong tháng 11, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm, các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại tổng lượng mưa thấp hơn từ 20-40% so với cùng kỳ.

Dự báo trong tháng 11, nền nhiệt trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Riêng Nam Bộ, nền nhiệt cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Trong tháng 11 này, dự báo có khoảng 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 1,5 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn.

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ cũng có xu hướng hoạt động yếu hơn. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.