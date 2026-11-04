Tháng 11 đến Fansipan, tự tay làm bánh, gieo mầm sen đá và chiêm ngưỡng gần 70 loài sen đá quý

Mãn nhãn với “bộ sưu tập” hoa sen đá độc đáo giữa mây ngàn

Giữa tiết trời se lạnh của Sa Pa tháng 11, Vườn An Nhiên cạnh Ga đi cáp treo Sun World Fansipan Legend sắp khoác lên mình những sắc màu mới. Lễ hội Sen đá Fansipan 2026 với chủ đề “Kiên tâm nở hoa” đánh dấu mùa tổ chức thứ ba kể từ lần đầu ra mắt năm 2024.

Lễ hội Sen đá Fansipan 2026 đánh dấu mùa tổ chức thứ ba tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2024

Điểm nhấn của lễ hội là bộ sưu tập hàng trăm nghìn cây sen đá thuộc gần 70 loài quý hiếm, mỗi loài có một dáng hình, sắc màu và cấu trúc lá riêng. Du khách sẽ gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc như sen đá xanh Sa Pa, chuỗi ngọc, chuỗi tiền, cánh bướm, bắp cải, hồng phấn, đô la, ống điếu, đế vương, sen đá tuyết...

Bên cạnh đó là gần 10 giống cây mới lần đầu xuất hiện, trong đó có sen đá cẩm thạch, Ben Badis, kem bơ, Lola đột biến, sen đá tứ phương và xương rồng Vạn Lý Trường Thành. Các loài sen đá được bài trí dọc Con đường Sen đá và trong Vườn An Nhiên.

Thay vì trưng bày đơn lẻ, từng nhóm cây được kết hợp trong những tiểu cảnh có chủ đích, tạo nên nhiều bố cục khác nhau giữa không gian núi cao.

Từng nhóm cây được kết hợp trong những tiểu cảnh có chủ đích, tạo nên nhiều bố cục khác nhau giữa không gian núi cao

Điểm nhấn của Lễ hội sen đá Fansipan 2026 là bộ sưu tập gần 70 loài sen đá với hình dáng, màu sắc và cấu trúc lá đa dạng

Nếu hai mùa trước, lễ hội tập trung vào thảm cây và tiểu cảnh trên nền đá, tre, gỗ, thì năm nay lần đầu tiên, sen đá được kết hợp cùng những công trình tạo hình nghệ thuật với nhiều hình dáng khác nhau. Cách sắp đặt đa tầng này không chỉ tạo diện mạo mới mẻ cho không gian lễ hội mà còn kiến tạo nên những tác phẩm sắp đặt nghệ thuật bằng sen đá vô cùng độc đáo.

Chủ đề “Kiên tâm nở hoa” của Lễ hội sen đá năm nay cũng mang những thông điệp ý nghĩa sâu sắc, lấy cảm hứng từ triết lý Tín - Nguyện - Hạnh trong Phật giáo. Tín là điểm tựa niềm tin; Nguyện là những khát vọng được nuôi dưỡng từ bên trong; Hạnh là quá trình hiện thực hóa niềm tin và nguyện ước bằng sự bền bỉ, kiên trì. Ba chặng nối tiếp nhau như một dòng chảy chiêm nghiệm đi qua các không gian lễ hội, gợi nhắc mỗi người về hành trình theo đuổi những giá trị mình tin tưởng và tìm kiếm sự cân bằng , an yên trong cuộc sống.

Vườn An Nhiên cạnh Ga đi cáp treo Sun World Fansipan Legend sắp khoác lên mình những sắc màu mới

Không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng một bộ sưu tập sen đá độc đáo chưa từng có, du khách đến với lễ hội năm nay còn có thể tự tay trồng cây, làm những chiếc bánh nghệ thuật mô phỏng hình dáng sen đá và thưởng thức các chương trình biểu diễn được thiết kế riêng cho mùa lễ hội này.

Du khách thích thú check-in với các tiểu cảnh sen đá độc đáo

Vô vàn trải nghiệm thú vị cho chuyến du ngoạn Fansipan mùa sen đá

Diễn ra trong 9 ngày, Lễ hội Sen đá Fansipan là điểm nhấn thú vị trong hành trình khám phá Sa Pa mùa thu đông năm nay.

Sau khi thưởng lãm không gian lễ hội tại khu vực Ga đi, du khách có thể tiếp tục bước lên cabin cáp treo để chinh phục đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m, chiêm ngưỡng quần thể tâm linh uy nghiêm ẩn hiện giữa biển mây bồng bềnh.

Khám phá nóc nhà Đông Dương chìm trong biển mây

Chuyến đi sẽ càng thêm trọn vẹn khi bạn ghé thăm Bản Mây để hòa mình vào nhịp sống văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số, thưởng thức ẩm thực vùng cao nóng hổi hay dạo bước giữa những vạt hoa xác pháo tím, hoa tam giác mạch đang vào độ nở rộ. Thiên nhiên và văn hóa giao hòa, mang đến những trải nghiệm an yên và đáng nhớ cho những ngày giao mùa cuối năm ở Sa Pa.

Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sắp đặt, nét kỳ vĩ của thiên nhiên cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm sắc màu đã biến Lễ hội Sen đá Fansipan 2026 trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch không thể bỏ lỡ trên hành trình khám phá Tây Bắc mùa thu đông này.