Tháng 11 đặc biệt của BLACKPINK: Rosé góp mặt ở gala danh giá, Lisa chinh phục Las Vegas

Tháng 11 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi động của BLACKPINK tại Mỹ, khi các thành viên liên tục xuất hiện trong những lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp giải trí. Không chỉ giới hạn ở các sân khấu âm nhạc quen thuộc, Rosé và Lisa đang mở rộng phạm vi hoạt động theo hai hướng đáng chú ý: sự kiện văn hóa nghệ thuật và mô hình biểu diễn cư trú dài ngày.

Trong khi đó, Jisoo tiếp tục xây dựng dấu ấn cá nhân thông qua các sản phẩm mới. Những hoạt động này cho thấy mỗi thành viên đang từng bước phát triển con đường riêng, đồng thời duy trì sức hút của thương hiệu BLACKPINK trên thị trường quốc tế.

Rosé được lựa chọn biểu diễn tại sự kiện nghệ thuật lớn ở Los Angeles

Ngày 7/11, Rosé góp mặt với tư cách nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc chính thức tại Art+Film Gala 2026, sự kiện thường niên do Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles (LACMA) tổ chức.

Theo thông báo được LACMA công bố ngày 13/10, chương trình năm nay nhằm vinh danh nghệ sĩ thị giác Vija Celmins và đạo diễn điện ảnh Denis Villeneuve. Sự kiện do thành viên hội đồng quản trị LACMA Eva Chow và nam diễn viên Leonardo DiCaprio đồng chủ trì, với Gucci là một trong những nhà tài trợ chính.

Art+Film Gala là hoạt động kết nối hai lĩnh vực nghệ thuật thị giác và điện ảnh, đồng thời gây quỹ hỗ trợ các chương trình của bảo tàng. Nguồn kinh phí thu được được sử dụng cho hoạt động triển lãm, sưu tầm tác phẩm, giáo dục và các chương trình liên quan đến điện ảnh.

Việc Rosé được lựa chọn làm nghệ sĩ biểu diễn mang ý nghĩa đáng chú ý đối với hành trình hoạt động quốc tế của nữ ca sĩ. Thay vì xuất hiện trong một concert dành riêng cho người hâm mộ Kpop, cô tham gia một sự kiện quy tụ nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới nghệ thuật, điện ảnh và giải trí Mỹ.

Sau thành công của ca khúc APT kết hợp cùng Bruno Mars, Rosé ngày càng mở rộng sự hiện diện tại thị trường Mỹ. Sự tham gia của cô tại Art+Film Gala tiếp tục đưa hình ảnh nữ ca sĩ đến gần hơn với những không gian văn hóa nghệ thuật có tính giao thoa quốc tế.

Lisa lập dấu mốc với 6 đêm diễn tại Las Vegas

Nếu Rosé mở rộng hoạt động thông qua một sự kiện nghệ thuật, Lisa lại lựa chọn sân khấu biểu diễn trực tiếp để khẳng định vị thế cá nhân tại Mỹ.

Ngày 12/11, nữ ca sĩ sẽ chính thức khởi động chuỗi concert mang tên VIVA LA LISA tại The Colosseum, thuộc Caesars Palace, Las Vegas, bang Nevada.

Theo thông tin từ Caesars Entertainment, đây là chương trình biểu diễn cư trú tại Las Vegas đầu tiên của một nghệ sĩ Kpop. Với mô hình residency, nghệ sĩ sẽ tổ chức nhiều đêm diễn tại cùng một địa điểm trong một khoảng thời gian nhất định, thay vì liên tục di chuyển giữa các thành phố như những chuyến lưu diễn thông thường.

Ban đầu, VIVA LA LISA được lên kế hoạch với 4 đêm diễn vào các ngày 13, 14, 27 và 28/11. Tuy nhiên, toàn bộ vé của 4 đêm diễn đầu tiên được bán hết trong vòng 10 phút kể từ khi mở bán. Trước nhu cầu lớn từ khán giả, ban tổ chức quyết định bổ sung hai đêm diễn vào ngày 12 và 29/11.

Như vậy, Lisa sẽ có tổng cộng 6 đêm biểu diễn tại Las Vegas, lần lượt vào các ngày 12, 13, 14, 27, 28 và 29/11.

Đáng chú ý, chuỗi concert diễn ra ngay sau khi Lisa phát hành mini album solo PRESS PLAY vào ngày 23/10. Sản phẩm gồm 6 ca khúc, trong đó có Tarantino và SaWaDiKa.

Việc phát hành album mới trước thềm residency tạo nên sự kết nối giữa hoạt động âm nhạc và biểu diễn trực tiếp của Lisa. Đây cũng là cơ hội để nữ ca sĩ giới thiệu màu sắc nghệ thuật cá nhân trong một không gian sân khấu được tổ chức riêng, thay vì chỉ xuất hiện trong những chương trình lưu diễn quy mô lớn.

Với 6 đêm diễn được xác nhận, VIVA LA LISA trở thành một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động solo của thành viên BLACKPINK. Thành công ban đầu về lượng vé bán ra cũng cho thấy sức hút của Lisa đối với khán giả tại thị trường Mỹ.

Jisoo tiếp tục mở rộng sự nghiệp solo bằng sản phẩm mới

Không trực tiếp góp mặt trong hai sự kiện lớn tại Mỹ như Rosé và Lisa, Jisoo vẫn duy trì hoạt động âm nhạc cá nhân.

Ngày 30/10, nữ ca sĩ phát hành ca khúc ADDICTED, sản phẩm được giới thiệu là bài hát mở đường cho album phòng thu đầu tay. Ca khúc khai thác những cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu thông qua phần nhạc nền có tiết tấu mạnh và cách thể hiện giọng hát của Jisoo.

Sau khi phát hành, Jisoo còn chia sẻ video thực hiện thử thách âm nhạc cùng Rosé. Khoảnh khắc hai thành viên BLACKPINK tương tác trong hoạt động quảng bá riêng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, cho thấy sự kết nối giữa các thành viên vẫn được duy trì dù mỗi người đang theo đuổi những dự án cá nhân khác nhau.

Nhìn vào hoạt động trong tháng 11, có thể thấy BLACKPINK đang sở hữu ba hướng phát triển solo tương đối khác biệt. Rosé xuất hiện tại không gian giao thoa giữa âm nhạc, nghệ thuật và điện ảnh; Lisa tiến sâu hơn vào thị trường biểu diễn trực tiếp tại Mỹ; còn Jisoo tiếp tục xây dựng danh mục sản phẩm âm nhạc cá nhân.

BLACKPINK duy trì sức hút dù các thành viên hoạt động riêng

Sự sôi động trong hoạt động solo của các thành viên diễn ra song song với việc âm nhạc của BLACKPINK tiếp tục được khán giả đón nhận.

Theo thống kê thương hiệu ca sĩ tuần thứ 44 năm 2026 (từ ngày 26/10 đến 1/11) do Topstar News dẫn lại, BLACKPINK đạt 47.810 điểm, xếp thứ 22 trong bảng tổng hợp. Nhóm tăng 24 bậc so với tuần trước, với điểm thương hiệu tăng thêm 29.582 điểm.

Ở lĩnh vực âm nhạc, ca khúc JUMP đứng thứ 21 trong bảng xếp hạng Musician100 tuần thứ 44. Ngoài ra, theo bài viết của Topstar News, 8 ca khúc của BLACKPINK, bao gồm JUMP, tiếp tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng thuộc Circle Chart.

Những con số này phản ánh việc hoạt động cá nhân của các thành viên không đồng nghĩa với sự biến mất của sức hút nhóm. Ngược lại, mỗi dự án solo đang góp phần đưa tên tuổi BLACKPINK xuất hiện tại những không gian và thị trường khác nhau.

Trong tháng 11, tâm điểm chú ý trước mắt sẽ là 6 đêm diễn của Lisa tại Las Vegas và sự xuất hiện của Rosé tại Art+Film Gala. Đây không chỉ là những hoạt động riêng lẻ mà còn cho thấy phạm vi phát triển ngày càng đa dạng của các thành viên BLACKPINK.

Từ sân khấu âm nhạc, sự kiện văn hóa nghệ thuật đến thị trường residency vốn có tính cạnh tranh cao, mỗi thành viên đang lựa chọn một hướng đi riêng để xây dựng dấu ấn. Điều đáng chờ đợi là những thành quả từ hành trình solo này sẽ tiếp tục bổ trợ như thế nào cho vị thế của BLACKPINK trong giai đoạn tiếp theo.