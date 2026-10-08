Tháng 11-2026 sẽ khởi công Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng thị sát và nghe báo cáo về tiến độ triển khai Dự án Trung tâm Thương mại Hòa Xuân.

Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long (BIM Hạ Long) - Chủ đầu tư dự án, thì đơn vị đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính đối với khu đất triển khai dự án trên, đồng thời đã bàn giao phần đất của Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân cho Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng. Đối với 2 tuyến đường giao thông xung quanh Trung tâm thương mại Hòa Xuân, đến nay các hạng mục chính gồm đường giao thông, chiếu sáng, cây xanh cơ bản hoàn thành; các đơn vị đang tiếp tục thực hiện đấu nối cấp, thoát nước và cấp điện, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026. Đối với Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân, lãnh đạo Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cho biết đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, nhận bàn giao đất và đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế, chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết để triển khai thi công. Theo kế hoạch, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam sẽ khởi công dự án trong tháng 11-2026. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Dự án Trung tâm Thương mại Hòa Xuân. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp, tập trung triển khai các phần việc theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ dự án như đã đề ra.