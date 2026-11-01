Tháng 11/2026, mưa to có khả năng tập trung tại Trung Bộ, Nam Bộ

Mưa lớn khiến 1 tuyến đường tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai bị ngập sâu, ngày 22/9/2026. Ảnh tư liệu: Công Phong/TTXVN

Cùng với đó, trong tháng 11, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm, các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại tổng lượng mưa thấp hơn từ 20-40% so với cùng kỳ.

Đối với xu thế nhiệt độ trung bình, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, tháng 11, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, riêng khu vực Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý: Trong tháng 11, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm - trung bình nhiều năm bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 1,5 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Trong tháng 10, tại khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện 2 đợt mưa. Đáng chú ý đợt mưa từ ngày 4-5/10 tại khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa phổ biến từ 20- 50mm, cục bộ có nơi cao hơn 100mm như Điện Biên (Điện Biên) 176mm, Kim Bôi (Phú Thọ) 191mm, Việt Trì (Phú Thọ) 138mm, ….

Tại khu vực Trung Bộ xảy ra 3 đợt mưa diện rộng. Đáng chú ý, đợt mưa từ 4-15/10 tại khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to trong ngày 4-5/10 và ngày 9- 10/10, từ ngày 11/10 mưa mở rộng từ Hà Tĩnh trở vào. Tổng lượng mưa trên toàn khu vực phổ biến từ 100-250mm, đặc biệt khu vực từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến 350-550mm, có nơi cao hơn. Trong tháng 10, một số trạm khí tượng đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Trong tháng, khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ ngày 28/9-2/10, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong đợt nắng nóng diện rộng kéo dài này, tại khu vực Bắc Bộ đã ghi nhận nhiều trạm có giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Cũng trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C, riêng khu vực Bắc Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn 2-3 độ C; một số nơi ở Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Qua đó, đã ghi nhận 98 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó có 87 trạm khí tượng tại khu vực Bắc Bộ...