Tháng 10 yêu thương: Lắng nghe phụ nữ, đồng hành cùng trẻ em

Bà Đặng Thị Kim Thoa (bìa trái), Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây, Chủ tịch Hội LHPN phường trao quyết định thành lập Tổ đồng hành chăm sóc sức khỏe.

Thông tin từ Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây, TPHCM cho biết, hưởng ứng "Tháng nghe phụ nữ nói" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, những ngày qua, Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây và 22 chi hội khu phố đã tổ chức các buổi gặp gỡ và diễn đàn "Chủ động chăm sóc sức khỏe – Hạnh phúc mỗi ngày", sinh hoạt chuyên đề Phụ nữ với pháp luật "Hiểu đúng về bảo hiểm y tế - An tâm chăm sóc sức khỏe" trên tinh thần "Phụ nữ nói – Hội lắng nghe – Cùng nhau khỏe đẹp, hạnh phúc".

Các thành viên Tổ đồng hành chăm sóc sức khỏe phường Trung Mỹ Tây nhận quyết định thành lập và hoa chúc mừng.

Qua các buổi trao đổi, Hội ghi nhận trăn trở của rất nhiều chị em về kỹ năng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, chế độ dinh dưỡng và vận động cho phụ nữ, trẻ em, cách phòng ngừa bệnh tật, chính sách cũng như cách tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện… Trên cơ sở đó, Hội LHPN phường quyết định thành lập Tổ đồng hành chăm sóc sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 8, phường Trung Mỹ Tây được chỉ định làm tổ trưởng. Lễ công bố và ra mắt Tổ đồng hành chăm sóc sức khỏe vừa được tổ chức vào ngày 9/10 vừa qua.

Nhiệm vụ của tổ là phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ chị em trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình; phổ biến chính sách bảo hiểm y tế, hướng dẫn hội viên, phụ nữ và gia đình tiếp cận thông tin và tham gia bảo hiểm y tế; nắm bắt những khó khăn, vướng mắt của hội viên liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Nhiều chị em hội viên, phụ nữ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đặt câu hỏi về cách thức tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận, TPHCMcũng vừa tổ chức lễ ký kết đồng hành thực hiện chương trình "Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu", kết nối nguồn lực chăm lo cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ chương trình "Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu".

Trong đợt ký kết này, có 13 học sinh trên địa bàn được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập và 5kg gạo mỗi tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Tổng kinh phí dự kiến dành cho các em khoảng 1,5 tỷ đồng.

Chương trình "Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu" được Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận khởi động từ tháng 1/2026, với mục tiêu đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Theo đó, các đơn vị đồng hành hỗ trợ chi phí học tập cho các em căn cứ vào thông báo chi phí theo tháng hoặc học kỳ của nhà trường.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận trao quà cho các em tại chương trình.

Qua hai đợt ký kết trước đó, Hội LHPN phường đã kết nối các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ 17 học sinh, sinh viên. Ngoài kinh phí học tập, chương trình còn trao tặng 12 bộ máy vi tính, góp phần tạo điều kiện để các em học tập tốt hơn.