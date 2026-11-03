Tháng 10, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế

Theo báo cáo của Cục Thống kê sáng nay (3/11), khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2026 đạt 1,85 triệu lượt người, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước. Kể từ đầu năm 2026 đến nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,5 triệu lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam đón 1,85 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10/2026.

Kết quả trên là nhờ tình hình an ninh, an toàn, trật tự xã hội được đảm bảo; chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý. Bên cạnh đó, hai đêm diễn của nhóm nhạc Big Bang tại Hà Nội trong tháng Mười đã góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Xét theo phương thức nhập cảnh, trong 10 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt 16,3 triệu lượt người, chiếm 83,2% tổng lượng khách quốc tế đến và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 3,0 triệu lượt người, chiếm 15,5% và tăng 27,1%; bằng đường biển đạt 255,2 nghìn lượt người, chiếm 1,3% và tăng 24,6%.

Tính theo khu vực, châu Á vẫn là thị trường lớn nhất với 1,43 triệu lượt khách đến Việt Nam tháng 10 và 14,61 triệu lượt khách kể từ đầu năm. Tiếp theo là châu Âu với 262.243 lượt khách trong tháng 10 và 3.221.037 kể từ đầu năm. Vị trí thứ ba là khu vực châu Mỹ. Tháng 10 ghi nhận khách 81,895 lượt khách quốc tế từ châu Mỹ và khu vực này có 1.041.502 lượt khách đến Việt Nam kể từ đầu năm.

Theo quốc gia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) là những thị trường gửi khách lớn nhất. Trung Quốc dẫn đầu với 432.549 lượt khách trong tháng 10 và 4.385.978 trong 10 tháng; tiếp theo là Hàn Quốc với 311.547 lượt khách trong tháng vừa qua và 3.370.543 lượt khách trong 10 tháng. Đứng thứ ba là Đài Loan với 109.922 lượt khách trong tháng 10 và 1.073.946 lượt khách kể từ đầu năm.

Với 1,85 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10, ngành du lịch đang tăng tốc hướng đến mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026.

Tại cuộc họp giữa tháng trước, Phó cục trưởng Phạm Văn Thủy cho biết, ngành du lịch đang tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng du lịch, trong đó đẩy mạnh xây dựng sản phẩm dựa trên nền tảng văn hóa; tăng cường chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, kích cầu, kích thích tiêu dùng. Trên cơ sở đó, thu hút, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, Bộ VH, TT&DL tiếp tục hoàn thiện thể chế trong quý cuối năm, tạo nền tảng phát triển mới. Tập trung phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội rà soát, chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch...

Ngành du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026; huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Nâng cao tốc độ, chất lượng công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực VH, TT&DL; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo kế hoạch được duyệt. Trọng tâm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành ngành.

Cũng trong quý IV, Bộ VH, TT&DL tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027; phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".