Tháng 10, triều cường khu vực sông Sài Gòn ở mức cao

Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh trong 5 ngày tới. Đến ngày 10-10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm Phú An, Nhà Bè khả năng ở mức cao từ 1,63 - 1,68m, trên báo động 3 từ 0,03 - 0,08m, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 là 0,13m.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội…

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, TPHCM có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 7 giờ ngày 5-10 đến 7 giờ ngày 6-10 ở một số khu vực rất lớn như Tân Uyên 60,6mm; Cát Lái 30,2mm; Dĩ An 22,8mm. Trong ngày 6-10, TPHCM tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 30mm, trong mưa có gió giật mạnh.

Dự báo triều cường tháng 10 khu vực sông Sài Gòn ở mức cao. Ảnh:MINH HẢI

Dự báo, từ 6-10 đến ngày 8-10, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông khả năng xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh.