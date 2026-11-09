: Tháng 10 “trắng” bão trên Biển Đông - Bình yên hay dấu hiệu bất thường?

Sau trận mưa lớn từ ngày 7 đến 8-10, khoảng 50 hộ dân tại thôn Đông Lỗ (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập cục bộ, nhiều tài sản và vật nuôi bị thiệt hại. Qua kiểm tra, UBND xã Vạn Tường xác định nguyên nhân chủ yếu do một số công trình đang thi công làm thay đổi, cản trở dòng chảy, trong khi hệ thống thoát nước hiện trạng không còn đáp ứng yêu cầu. Trước nguy cơ ngập tái diễn, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.