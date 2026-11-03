Tháng 10 - tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận xuất siêu trong năm 2026

Dây chuyền xuất khẩu thanh long sấy khô của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩmThabico Tiền Giang (đặt tại Ấp Hòa Thạnh, Xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố sáng 3/11, trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau khi xuất siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 9, đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận xuất siêu trong năm 2026.

Cục Thống kê chỉ ra, 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 1.010 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy quy mô hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5%; nhập khẩu tăng 37,4%. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 54,73 tỷ USD, tăng 9,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 51,4%; trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 13,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 61,2%.

Tính chung, 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 93,93 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 81,2%.

Trong 10 tháng năm 2026, có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 73,4%).

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty STX Việt Nam (Nhật Bản) tại KCN Tân Kim (Tây Ninh). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%; nhóm hàng thủy sản đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,66 tỷ USD, chiếm 0,5%.

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,45 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43,91 tỷ USD, giảm 2,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 43,1%; trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 17,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 53,2%.

Tính chung, 10 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 131,76 tỷ USD, tăng 23,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2%.

Trong 10 tháng năm 2026 có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 95,0% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 8 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 481,03 tỷ USD, chiếm 94,1; trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 58,5%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,6%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 30,28 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Trong 10 tháng năm 2026, xuất siêu sang sang EU đạt 40,84 tỷ USD, tăng 26,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 3,42 tỷ USD, tăng 110,4%; nhập siêu từ Trung Quốc 134,94 tỷ USD, tăng 43,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 48,63 tỷ USD, tăng 91,1%; nhập siêu từ ASEAN 16,93 tỷ USD, tăng 46%.

Bộ Công Thương xác định, trong quý IV đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực tuân thủ; trong đó, tập trung khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, mở rộng các thị trường mới; nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và minh bạch chuỗi cung ứng. Thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng các thỏa thuận/nghị định thư về kiểm dịch nông sản; tăng cường đầu tư hạ tầng logistics lạnh và chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định của từng thị trường đối tác.