Tháng 10 'bùng nổ' với nhiều siêu phẩm phim Việt tại rạp

Tháng 10/2026, ít nhất 6 phim Việt được lên lịch phát hành với đa dạng thể loại từ hài - trinh thám, tâm lý - tình cảm đến kinh dị, tâm linh, hành động và chất liệu văn hóa. Tháng 10 mở màn là "Án mạng xém hoàn hảo", dự kiến khởi chiếu ngày 9/10. Một tuần sau, "Chị chị, Em em 3" ra rạp ngày 16/10. Tiếp đó là "Mẹ Mìn" ngày 23/10.

"Án mạng xém hoàn hảo" có lợi thế từ công thức hài - trinh thám, tức kết hợp yếu tố giải trí với câu chuyện phá án. Đây là dòng phim có khả năng mở rộng tệp khán giả khi không đặt toàn bộ sức nặng vào yếu tố kinh dị. "Án mạng xém hoàn hảo" không lựa chọn hướng trinh thám thuần túy mà kết hợp những tình huống hài hước với một vụ án mạng diễn ra trong giới showbiz.

Bộ phim xoay quanh Trinh (DJ Mie), một TikToker nổi tiếng bất ngờ tỉnh dậy bên cạnh thi thể của nữ diễn viên Yến (Vũ Ngọc Anh) trong tình trạng mất trí nhớ. Không thể nhớ những gì đã xảy ra, Trinh tìm đến Đại (Anh Tú Atus), một thám tử tư được cô thuê để điều tra nghi vấn ngoại tình của bạn trai Khang (Ma Ran Đô). Từ đây, cả hai bị cuốn vào hành trình truy tìm sự thật với những manh mối liên tiếp xuất hiện và các tình huống khó lường.

DJ Mie và Anh Tú vào vai những người phá án trong "Án mạng xém hoàn hảo".

Trong khi đó, "Chị chị, Em em 3" sở hữu lượng khán giả từ hai phần phim trước. Lần này, dàn diễn viên có nhiều gương mặt đang gây chú ý góp mặt như: Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh...

Phim được giới thiệu với bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, xoay quanh tình yêu, hôn nhân và thân phận phụ nữ dưới những khuôn phép của xã hội cũ. Khi tình yêu và danh dự đứng trước những lựa chọn khác nhau, các nhân vật phải đối diện với những hệ quả từ tình cảm của chính mình.

Chi Pu vào vai Thị Nương trong phim "Chị chị, Em em 3".

"Mẹ Mìn" lại có một lợi thế khác: câu chuyện xoay quanh một nhân vật bí ẩn có khả năng ban điều ước, nhưng mỗi điều ước đều đi kèm một cái giá. Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy và Khương Lê là những cái tên trong dàn diễn viên được công bố.

Sau quãng thời gian tập trung cho vai trò làm mẹ, Minh Hằng đánh dấu sự trở lại điện ảnh với vai diễn trong "Mẹ mìn". Trong đoạn trailer được nhà sản xuất hé lộ, cô gây ấn tượng bởi màn “lột xác”, khác với hình ảnh trẻ trung, quyến rũ thường thấy. Minh Hằng xuất hiện với vẻ ngoài dị thường.

Tạo hình của Minh Hằng trong phim "Mẹ Mìn".

Đến cuối tháng, 3 phim "Huyết thống", "Án mạng Karaoke" và "Trấn yểm" cùng bước vào cuộc cạnh tranh. Trong đó, "Án mạng Karaoke" kết hợp yếu tố bí ẩn, giật gân; "Trấn yểm" khai thác chất liệu bùa Lỗ Ban; còn "Huyết thống" đi theo hướng kinh dị - tâm linh.

"Huyết thống" đánh dấu sự tái hợp của Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn sau thành công của phim Thiên đường máu. Lần này cả hai là anh em ruột nhưng ở thế trái ngược. Đối lập với bác sĩ Tâm của Quách Ngọc Ngoan là thầy pháp Liêm do Quang Tuấn thủ vai.

Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn trong phim có tính cách đối lập của phim "Huyết thống".

Bộ phim "Trấn yểm" dự kiến ra rạp vào ngày 30/10. Bộ phim xoay quanh câu chuyện sau cái chết bí ẩn của cha trong ngôi nhà mới xây, Ân quyết định ghi lại những hiện tượng tâm linh kỳ quái liên tục xảy ra quanh mình. Nhưng càng đào sâu sự thật, anh vô tình phát hiện một nghi lễ cấm kỵ ghê rợn đang ẩn náu bên trong ngôi nhà - thứ đã liên kết nơi đây với hàng loạt hiện tượng siêu nhiên bí ẩn mà người đời gọi là Bùa Lỗ Ban.

Vân Dung hứa hẹn có một vai diễn nhiều đột phá trong phim "Án mạng karaoke".

"Án mạng karaoke" khai thác chủ đề mới là câu chuyện tâm linh và một sinh hoạt văn hóa nghệ thuật được nhiều người yêu thích - hát karaoke. Phim xoay quanh chuyến đi chữa lành tới một ngọn núi cách biệt cuộc sống của một nhóm người gồm bà Thuỷ (Vân Dung đóng), bà Bê (Tuyền Mập) và con trai (bé Uy Nhân), ông Chín (Tiểu Bảo Quốc), Mắm (Quỳnh Lý), Nhĩ (Tạ Lâm), Trực (Thanh Sơn), Vy (Trịnh Thảo) dưới sự hỗ trợ của Tâm (Thiên Ân) và thầy Tuệ Giác (Đại Nghĩa).

Trong chuyến đi đã xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến những sự việc đau lòng và mọi người phải đi tìm ra thủ phạm thực sự.

(Ảnh: VTV, Internet, ĐPCC)