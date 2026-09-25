Tháng 10/2026, triển khai khắc phục sự cố sạt trượt trên Quốc lộ 14

Khối lượng đất đá lớn sạt trượt gây ảnh hưởng đến 17 hộ dân phía dưới mái taluy

Sáng 25/9, BOT và BT Đức Long Đắk Nông (đơn vị quản lý) cho biết sẽ khởi công Dự án sửa chữa, khắc phục sự cố sạt trượt mái taluy âm trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu thi công trong tháng 10/2026 và hoàn thành vào tháng 5/2027 (thời gian thi công khoảng 270 ngày).

Đơn vị quản lý tuyến đường cam kết tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn giao thông và tuân thủ đầy đủ các quy định.

Mái taluy bị sạt trượt ven Quốc lộ 14 ngày 2/8/2023

Trước đó, sáng 2/8/2023, tại khu vực tuyến Quốc lộ 14 qua phường Bắc Gia Nghĩa (trước đây là phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) xảy ra sự cố sạt trượt mái taluy âm với chiều dài khoảng 300 m.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định gần 1.500 m² đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Nghĩa Thành cũ do Công ty Cổ phần Đường bộ Đắk Lắk thực hiện bị sụt trượt hoàn toàn.

Việc triển khai dự án sửa chữa, khắc phục nhằm xử lý sự cố, bảo đảm an toàn công trình và giao thông trên tuyến Quốc lộ 14, góp phần ổn định hạ tầng khu vực.