Tháng 10/2026: Thêm 211 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

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Cụ thể, trong tháng 10, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 211 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (24 tổ chức và 187 cá nhân).

Ngoài ra, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 86 nhà đầu tư nước ngoài (22 tổ chức và 64 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 7 nhà đầu tư nước ngoài (2 tổ chức và 5 cá nhân).

Như vậy, số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 54.735 mã (6.636 tổ chức và 48.099 cá nhân).

Trước đó, trong quý III/2026, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 758 nhà đầu tư nước ngoài (gồm 113 tổ chức và 645 cá nhân).

Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 18 nhà đầu tư (8 tổ chức và 10 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 52.763 mã (6.403 tổ chức và 46.360 cá nhân).