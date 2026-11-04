Tháng 10/2026 nóng nhất cùng kỳ trong chuỗi quan trắc từ năm 1961

Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 10/2026 đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1,74 độ C.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino rất mạnh khiến nhiệt độ trung bình trong tháng 10/2026 trên hầu khắp cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C; riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 2-3 độ C. Một số nơi ở Nam Bộ có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 10/2026 đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1,74 độ C. Đây là mức cao nhất cùng thời kỳ trong chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Trên phạm vi cả nước, có 148 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó có 80 trạm ở khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, 98 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình ngày cao nhất trong tháng đạt và vượt giá trị lịch sử, trong đó có 69 trạm tại Bắc Bộ.

Trong tháng 10, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn trung bình nhiều năm, với một đợt vào đêm 4/10. Đợt không khí lạnh này gây mưa, mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía nam.

Trong 10 ngày tới, miền bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh, trong đó đợt mạnh từ ngày 8-9/11 khiến trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, có nơi dưới 13 độ C; có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông 2026-2027. Không khí lạnh cũng gây gió mạnh, biển động trên nhiều vùng biển. Đáng chú ý, từ ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Nguyên nhân là do tác động kết hợp của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, các nhiễu động gió Đông trên cao và địa hình khu vực miền trung.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, đây là những nhận định ban đầu. Diễn biến cụ thể của từng loại hình thiên tai và từng khu vực sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin dự báo tiếp theo.