Tháng 10/2026, bất ngờ trước giá chung cư phường Ba Đình sau có quy định mới về niên hạn sử dụng

Diễn biến giá chung cư phường Ba Đình sau khi quy định về niên hạn sử dụng được áp dụng

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

Khảo sát tại thời điểm tháng 10/2026, chung cư trên địa bàn phường Ba Đình được rao bán khá rầm rộ, giá bán ở ngưỡng cao, dao động từ 80-200 triệu đồng/m2.

Theo môi giới bất động sản Nguyễn Thành Công cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 105m2, tại dự án Grandeur Palace Giảng Võ, phố Giảng Võ, phường Ba Đình, hiện đang được rao bán với giá 21 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đồng/m2.

Anh Tùng, một môi giới khác cho biết căn chung cư thiết kế 1 phòng ngủ, rộng 52m2 tại dự án chung cư Discovery Central, đường Trần Phú, phường Ba Đình, hiện đang được rao bán với giá 5,3 tỷ đồng, tương đương 101,92 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư Hà Nội Aqua Central, đường Yên Phụ, phường Ba Đình, một căn hộ thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 120m2 hiện đang được rao bán với giá 17,5 tỷ đồng, tương đương 145,83 triệu đồng/m2, môi giới Lê Mến cho biết.

Như vậy tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Ba Đình vẫn duy trì ở mức giá cao. Nửa cuối năm 2026, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chững lại về giá. Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam đánh giá: "Thị trường bất động sản Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ của thị trường. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng, khi thị trường bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét hơn".

Quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư có ảnh hưởng tới giá nhà?

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan, trong đó có vấn đề niên hạn sử dụng chung cư.

Theo định hướng này, chung cư có thời hạn sử dụng căn cứ vào niên hạn thiết kế của công trình. Tuy nhiên, hết niên hạn thiết kế không có nghĩa là người dân mất quyền sở hữu căn hộ.

Thông thường, niên hạn thiết kế của chung cư dao động từ 50 đến 100 năm, tùy theo cấp công trình và hồ sơ thiết kế. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ an toàn của tòa nhà. Trong khi đó, quyền sở hữu căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài không tự động chấm dứt chỉ vì công trình đã hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn bảo đảm an toàn, cư dân có thể tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền chỉ vì chung cư đã hết niên hạn thiết kế. Ngược lại, nếu công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Khi đó, chủ sở hữu căn hộ sẽ tham gia đóng góp kinh phí xây dựng mới hoặc được bồi thường theo quy định.

Những định hướng mới về niên hạn sử dụng chung cư đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình. Việc nhìn nhận quyền sở hữu chung cư gắn với niên hạn sử dụng công trình được kỳ vọng sẽ giúp người mua nhà hiểu đúng hơn về giá trị thực của nơi ở, thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.