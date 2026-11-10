Tháng 1/2027, nhiều chủ thể được hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

Tem xác thực và truy xuất nguồn gốc số góp phần bảo vệ uy tín, thương hiệu sản phẩm OCOP và nông sản địa phương của Cần Thơ. Ảnh minh họa: Thu Hiền/TTXVN

Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết: Triển khai quyết định số 1624/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, dự kiến tháng 1/2027 Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo để các chủ thể có liên quan đăng ký nhu cầu hỗ trợ xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ.

Triển khai quyết định số 1624/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, dự kiến tháng 1/2027 Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo để các chủ thể có liên quan đăng ký nhu cầu hỗ trợ xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ.

Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ không phải là mục tiêu tự thân mà là một khâu trong chuỗi hoạt động thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, vì vậy nếu có đầy đủ dữ liệu, đủ điều kiện để định giá thì thời gian định giá thường diễn ra trong khoảng 3 tháng, thời gian này có thể biến thiên tuỳ thuộc vào đối tượng được định giá, tổ chức thẩm định giá và quá trình làm việc giữa các bên.

Ông Lê Huy Anh nhấn mạnh: Hướng tới phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động hỗ trợ xác định giá trị được Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện theo nhu cầu của chủ thể quyền và khả năng phối hợp cung cấp thông tin, chất lượng thông tin cung cấp của các bên nên khó ấn định một mốc thời gian cụ thể cho kết quả đầu tiên.

Trước đó, từ cuối năm 2025, Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo khảo sát nhu cầu đăng ký hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ trên cổng thông tin điện tử của Cục để các chủ thể quyền và các bên liên quan đăng ký hỗ trợ việc định giá tài sản trí tuệ. Đến tháng 5/2026, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục đăng thông báo, cùng với đó là văn bản số 2177/SHTT-NĐHT ngày 25/5/2026 gửi các cơ quan, viện, trường và các Sở Khoa học và Công nghệ về việc khảo sát, thu thập nhu cầu hỗ trợ định giá sáng chế là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ hỗ trợ sẽ ưu tiên những hồ sơ đã có hoặc đang hướng tới đối tác và giao dịch cụ thể để có những giao dịch thành công đầu tiên trong hỗ trợ xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ. Những giao dịch thành công đầu tiên áp dụng kết quả xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ sẽ góp phần tạo dựng niềm tin cho thị trường, đó là thước đo thực chất của chương trình thí điểm chứ không chỉ là thực hiện mục tiêu thí điểm hỗ trợ xác định giá trị ít nhất 100 quyền sở hữu trí tuệ như mục tiêu Quyết định số 1624/QĐ-TTg đề ra.

Để triển khai thành công mục tiêu hỗ trợ xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung vào các giải pháp như: kết nối chủ thể quyền với các chuyên gia, tổ chức thẩm định giá, doanh nghiệp có nhu cầu công nghệ, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và tổ chức tín dụng; phối hợp với các trung tâm chuyển giao công nghệ của viện nghiên cứu, trường đại học để nâng cao năng lực tự xác định giá trị; từng bước xây dựng, tích lũy dữ liệu tham chiếu về giao dịch quyền sở hữu trí tuệ, phục vụ việc áp dụng phương pháp so sánh thị trường cũng như nhân rộng các mô hình, trường hợp điển hình thành công.