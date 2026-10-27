Thần y dởm quảng cáo chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ để lừa bán thuốc Đông y

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 9/7/2026, Công an xã Thư Lâm tiếp nhận 7 đơn tố giác tội phạm liên quan đến bà An. Theo nội dung tố giác, người phụ nữ này khám, chữa bệnh bằng hình thức bán thuốc Đông y gia truyền, đồng thời giới thiệu thuốc có khả năng chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ và bệnh lý xương khớp.

Tổng số tiền 7 người đã giao cho bà An là 106,8 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thị An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Thư Lâm đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc cho rằng mình bị thiệt hại trong vụ việc liên hệ Công an xã Thư Lâm tại số 75 đường Thư Lâm, thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, TP Hà Nội; hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Cường qua số điện thoại 096 387 9119 để cung cấp thông tin, tài liệu và được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.