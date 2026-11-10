Than Vàng Danh (TVD): Triệu tập Đại hội bất thường, dự kiến hoàn nhập quỹ đầu tư để chia cổ tức

Kế hoạch hoàn nhập quỹ đầu tư để chi trả cổ tức

Vào ngày 19/11 sắp tới, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ chính thức chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ ba trong năm 2026. Theo kế hoạch, Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 22/12/2026 tại trụ sở công ty ở tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình nghị sự dự kiến bao gồm việc đệ trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Đồng thời, công ty cũng trình phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính về số 969, đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điểm đáng chú ý nhất trong lần đại hội này là Hội đồng quản trị Than Vàng Danh sẽ trình cổ đông thông qua phương án hoàn nhập phần trích quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định về lợi nhuận sau thuế, từ đó tạo nguồn chia cổ tức cho các cổ đông góp vốn. Hiện tại, nội dung chi tiết về tỷ lệ chia cổ tức và số tiền hoàn nhập cụ thể chưa được công bố. Dữ liệu trên báo cáo tài chính tính đến ngày 30/9/2026 cho thấy doanh nghiệp này đang ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 96,5 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển ở mức 89,2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh chín tháng và bức tranh tài sản

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong chín tháng đầu năm 2026, Than Vàng Danh ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.939,82 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại lùi về mức 47,86 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 5,8%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp bị thu hẹp từ mức 5,7% của cùng kỳ xuống còn 5,5%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Than Vàng Danh ghi nhận mức 2.432,4 tỷ đồng, giảm 5,1%, tương đương mức giảm 130,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Bóc tách cơ cấu tài sản, tài sản cố định đóng vai trò chủ chốt với giá trị 974,6 tỷ đồng, chiếm 40,07% tổng tài sản. Tiếp đó là các khoản phải thu ngắn hạn với 621,1 tỷ đồng, chiếm 25,5%. Tài sản dài hạn khác và hàng tồn kho lần lượt ghi nhận mức 323,1 tỷ đồng và 305,5 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng 13,28% và 12,6% trên tổng tài sản doanh nghiệp.